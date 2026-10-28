Spettacolo e valanga di gol: il Napoli domina a Monza e cala il poker

Una prestazione di straripante autorità, impreziosita da giocate di altissima qualità e da un secondo tempo semplicemente perfetto. Al Brianteo, il Napoli supera il Monza con un rotondo 4-1, al termine di una gara ricca di emozioni, capovolgimenti di fronte e firme d’autore. Gli azzurri rispondono presente, confermano il loro grande momento di forma e blindano tre punti pesantissimi lontano da casa.

Primo tempo: botta e risposta

L’avvio di partita è subito di marca azzurra. Passano appena dieci minuti e il Napoli sblocca il parziale: splendido il lancio in verticale di capitan Di Lorenzo, che pesca l’inserimento bruciante di Hojlund. L’attaccante controlla e fulmina il portiere con un sinistro chirurgico che vale l’1-0.

Il Monza, tuttavia, non si scompone e prova a rientrare in partita con coraggio, sfruttando le fasce e alzando il baricentro. Sforzi che vengono premiati proprio sul finire della prima frazione, quando i brianzoli trovano il pareggio grazie a un imperioso colpo di testa di Varela che batte la retroguardia napoletana per l’1-1 con cui si va negli spogliatoi.

La ripresa è un assolo azzurro

Il secondo tempo si apre con la medesima intensità, ma a fare la differenza è la qualità superiore della manovra di Conte (o della squadra). Bastano pochi minuti dall’inizio della ripresa e il Napoli rimette la freccia: dal cilindro esce uno dei gol più belli della serata, firmato da Matteo Politano, che si accentra e lascia partire uno splendido diagonale a giro che si insacca imparabile per il 2-1.

Da quel momento in poi, il campo si inclina decisamente in favore degli ospiti. Gli azzurri salgono in cattedra e diventano padroni incontrastati del gioco. Al 62′ c’è gloria anche per Rafa Marín: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, il difensore svetta più in alto di tutti e insacca di testa, trovando così la sua primissima gioia e la sua prima rete ufficiale con la maglia azzurra (3-1).

Il Monza accusa il colpo e il Napoli non concede scampo. Poco dopo, l’azione si sviluppa sulla corsia mancina dove Noa Lang inventa un cioccolatino per Kevin De Bruyne: il fuoriclasse belga si inserisce con i tempi giusti e chiude i conti con un destro preciso e letale che fissa il punteggio sul definitivo 4-1.

Festa azzurra al triplice fischio

Al Brianteo cala il sipario su una prestazione corale di altissimo spessore. Il Napoli diverte, convince e dà spettacolo, mandando un segnale forte e chiaro al campionato. Il poker calato a Monza è la fotografia di una squadra matura, profonda e letale quando accelera.