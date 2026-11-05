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Da icona del pop a guerriera: Kylie Minogue nei panni di Cammy White in Street Fighter – Sfida finale

Gianluca Apicella
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Quando si parla dei cult d’azione degli anni ’90, è impossibile non pensare a Street Fighter – Sfida finale (Street Fighter, 1994), il film diretto da Steven E. de Souza e liberamente tratto dal celebre franchise di videogiochi della Capcom. Tra i volti più iconici del cast, oltre al protagonista Jean-Claude Van Damme (nei panni del Colonnello Guile), spicca una giovanissima e grintosa Kylie Minogue.

La trasformazione: Kylie Minogue diventa Cammy White

Prima di scalare le classifiche musicali di tutto il mondo come superstar globale del pop, l’artista australiana ha prestato il suo volto a uno dei personaggi più amati della saga videoludica: il Luogotenente Cammy White.

Nel film, Cammy è l’incorruttibile e determinata braccio destro del Colonnello Guile all’interno delle forze speciali dell’AN (Nazioni Alleate). Distante dall’immagine glamour con cui il pubblico era abituato a vederla sul palco, Kylie Minogue ha sfoggiato una prova recitativa carica di grinta, tenuta da combattimento e una presenza scenica capace di restituire perfettamente l’energia del personaggio originale.

Un cult senza tempo per i fan della saga

Sebbene il film abbia preso diverse libertà narrative rispetto alla trama dei videogiochi, l’interpretazione di Kylie Minogue nei panni di Cammy White rimane uno dei punti fermi più ricordati dai fan. La sua presenza ha contribuito a rendere Street Fighter – Sfida finale un vero e proprio simbolo della pop culture degli anni ’90, capace di unire il mondo del cinema d’azione, del gaming e della musica.

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