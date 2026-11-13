Allerta meteo in Campania prorogata: temporali fino a sabato

La Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato l’allerta meteo gialla fino alle ore 12 di sabato 14 novembre 2026. Il provvedimento riguarda l’intero territorio regionale, dove sono previste ancora precipitazioni, anche sotto forma di temporali localmente intensi.
L’attenzione resta alta soprattutto per il rischio idrogeologico, mentre lungo le coste permane il pericolo di mareggiate.
Temporali su tutta la Campania
La proroga dell’avviso è legata alla persistenza delle condizioni di instabilità atmosferica, con piogge che potranno assumere carattere temporalesco intenso a livello locale.
Il livello di criticità resta Giallo per rischio idrogeologico su tutta la Campania.
Tra i possibili effetti delle precipitazioni figurano allagamenti, ruscellamenti, esondazioni, caduta di massi e frane.
Vento in attenuazione, mare agitato
Secondo quanto comunicato dalla Protezione Civile regionale, dalle ore 15 di venerdì 13 novembre le raffiche di vento saranno in attenuazione.
Resteranno invece condizioni di mare agitato, con possibili mareggiate lungo le coste campane.
Le raccomandazioni ai Comuni
La Protezione Civile ha invitato le amministrazioni comunali a mantenere attivi i Centri Operativi e ad adottare tutte le misure necessarie per limitare i rischi legati al maltempo.
Particolare attenzione viene richiesta anche dopo la cessazione delle piogge, perché la saturazione dei terreni potrebbe favorire fenomeni franosi e altri dissesti.
L’allerta resterà quindi in vigore fino alle 12 di sabato 14 novembre, salvo ulteriori aggiornamenti.