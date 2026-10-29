Napoli Basketball, quinta meraviglia in Eurocup: battuto il Neptunas 85-94, azzurri ancora imbattuti nel Girone C

Napoli Basketball show anche in Lituania, gli azzurri guidati da coach Jasmine Repesa, espugnano Klaipeda battendo il Neptunas per 85-94 e restano a punteggio pieno nel Girone C di Eurocup con 5 vittorie su 5 partite. Una vittoria di carattere, maturata in trasferta dopo un lungo viaggio, la seconda trasferta lunga in 10 giorni dopo quella in Polonia e che conferma la solidità del gruppo .

L’avvio è tutto di marca azzurra. Jeff Dowtin Jr. e Markel Brown firmano i primi canestri, i lituani provano a rispondere con Fridriksson dalla lunga distanza, ma il break decisivo lo costruisce Kaleb Tarczewski, 6 punti consecutivi del centro e un parziale di 0-7 che vale il 7-15 a metà primo quarto. Il Neptunas resta aggrappato con Drell e Taronis, John Petrucelli fissa il 17-24, poi il canestro di Girdziunas chiude il primo intervallo sul 20-24.

Nel secondo periodo Napoli sembra scappare, Jahmi’us Ramsey, Jack White e Saliou Sankare confezionano il 23-36 che sa di fuga. La formazione lituana però non molla e si affida ancora al solito Fridriksson, che riporta i suoi a -5 sul 31-36. Ci pensa la tripla di Erick Seljaas a ridare ossigeno, ma il finale di tempo è tutto per i padroni di casa che con i primi punti di Franke e Echodas rientrano fino al 45-47 all’intervallo lungo. Un parziale che lascia qualche rammarico, perché Napoli avrebbe potuto chiudere meglio.

Al rientro dagli spogliatoi la musica non cambia, segnano Dowtin Jr. e Franke, poi Tarczewski alza il muro, stoppata, canestro e perfetto dalla lunetta per il nuovo +10 azzurro. I lituani non ci stanno e con il solito Fridriksson si riavvicinano sul 54-59. Botta e risposta tra l’islandese e Ramsey, Napoli torna a +10 prima del buon finale lituano che vale il 65-71 all’ultimo intervallo.

L’ultimo parziale si apre nel segno di Guglielmo Caruso, 8 punti consecutivi del lungo azzurro che spingono Napoli nuovamente in doppia cifra di vantaggio, 68-79. Gli azzurri volano con Ramsey e Petrucelli, ma il Neptunas, trascinato da Girdziunas e Fridriksson, riesce a risalire fino al -7, riaprendo tutto. Nel finale però gli azzurri non tremano e riescono nuovamente ad allungare con Dowtin Jr. e White.

Il match si chiude 85-94 per la squadra di Jasmin Repesa, Top scorer Jahmi’us Ramsey con 20 punti, ma è ancora una volta una vittoria corale; in doppia cifra anche Markel Brown, Guglielmo Caruso, Kaleb Tarczewski e Jack White, a testimonianza di una rotazione profonda dove tutti hanno contribuito. Fondamentale la gestione dei palloni nell’ultimo quarto, senza palle perse nonostante l’aumento di aggressività dei lituani.

Nel post-partita Jasmin Repesa è soddisfatto ma già con la testa a domenica:

“Stiamo viaggiando molto, è la seconda volta che affrontiamo una trasferta molto lunga in 10 giorni, dopo quella in Polonia, non è facile muoversi così tanto e giocare due partite, lo dico spesso. Stare focalizzati sulla partita fa la differenza in questo tipo di match. Tutti i giocatori hanno contribuito questa sera alla vittoria, assolutamente meritata. Potevamo finire meglio il primo tempo, abbiamo forse concesso loro un po’ troppo, sono una squadra con grande abilità offensive. Nell’ultimo quarto siamo stati bravi a non perdere mai palla. I nostri avversari hanno aumentato l’aggressività ma noi abbiamo reagito bene, trovando sempre buone soluzioni. Congratulazioni alla squadra ma non c’è tempo per celebrare questa vittoria perché dobbiamo essere pronti a lavorare in vista della durissima partita che ci attende domenica contro una squadra forte come Venezia”.

Con questo successo il Napoli Basketball resta in testa al Girone C di Eurocup e ora torna in Italia: appuntamento domenica 1 novembre alle 12:00 all’Alcott Arena contro la Reyer Venezia per la sesta giornata di Serie A, una sfida che vale tantissimo per la classifica e per il morale.

Foto di copertina a cura ufficio stampa Napoli Basketball