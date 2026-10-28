14 maggio 2023: festa azzurra ma festa sul campo per il Monza. Il Napoli già Campione cade al Brianteo (2-0)

Una domenica di calcio e serenità, dove l’esito della classifica conta meno della celebrazione, ma sul prato del “Brianteo” c’è chi non fa sconti. Il 14 maggio 2023 alle ore 15:00, davanti a oltre 14 mila spettatori (14.455 presenze ufficiali), il Napoli scende in campo da fresco e incontrastato Campione d’Italia, ma ad avere la meglio è un ottimo Monza, autore di una prestazione brillante conclusa sul risultato di 2-0.

Sotto la direzione dell’arbitro Francesco Cosso della sezione di Reggio Calabria, gli uomini di Spalletti – con la testa forse ancora ai festeggiamenti tricolori – subiscono l’intraprendenza dei padroni di casa, bravi a capitalizzare le occasioni create e a concedere poco o nulla.

Mota apre, l’ex Petagna chiude i conti

La sfida parte subito su ritmi vivaci, con il Monza molto aggressivo. Al 18’ arriva il vantaggio brianzolo: manovra corale ben orchestrata e stoccata vincente di Dany Mota, che batte l’incolpevole portiere azzurro dopo un inserimento centrale chirurgico.

Il Napoli prova ad abbozzare una reazione a cavallo dei due tempi, ma la manovra appare meno fluida e spietata rispetto ai giorni migliori. Al 54’ arriva il raddoppio definitivo firmato dal classico “gol dell’ex”: Andrea Petagna si avventa su un pallone vagante in area di rigore e batte a rete con precisione, chiudendo di fatto i giochi sul 2-0.

Sconfitta indolore per i tricolori

Un KO amaro per la statistica, ma del tutto ininfluente sull’esito straordinario della stagione azzurra: lo Scudetto è già cucito sul petto e il popolo partenopeo si gode comunque il momento di grazia.

Per il Monza di Palladino si tratta invece di una vittoria prestigiosa di fine stagione, a dimostrazione di una compagine capace di togliersi grandi soddisfazioni nel massimo campionato.