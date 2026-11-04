Dove vedere Porto-Napoli in TV e streaming: orario, canali e guida alla partita di Champions League

In Streaming: Gli utenti abbonati ad Amazon Prime potranno seguire la partita scaricando l’app di Prime Video su smart TV, dispositivi mobili (smartphone e tablet), console di gioco (PlayStation e Xbox) o collegandosi direttamente via browser. Per i nuovi iscritti è inoltre disponibile la consueta prova gratuita, utile per non perdersi il big match del mercoledì di coppa.