Dove vedere Porto-Napoli in TV e streaming: orario, canali e guida alla partita di Champions League

Cresce l’attesa per una delle notti europee più affascinanti della stagione. Il Napoli si prepara a volare in Portogallo per affrontare il prestigioso Porto all’Estádio do Dragão, in un match valido per la quarta giornata della fase a gironi di UEFA Champions League.
Una sfida d’altissima quota che mette in palio punti pesanti per il cammino europeo degli azzurri, attesi da un banco di prova severo contro la formazione lusitana guidata da Francesco Farioli.
Quando si gioca e a che ora
La partita Porto-Napoli è in programma mercoledì 4 novembre 2026, con fischio d’inizio fissato alle ore 21:00.
Dove vedere Porto-Napoli in diretta TV e streaming
Il match dell’Estádio do Dragão sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming su Amazon Prime Video.
In Streaming: Gli utenti abbonati ad Amazon Prime potranno seguire la partita scaricando l’app di Prime Video su smart TV, dispositivi mobili (smartphone e tablet), console di gioco (PlayStation e Xbox) o collegandosi direttamente via browser. Per i nuovi iscritti è inoltre disponibile la consueta prova gratuita, utile per non perdersi il big match del mercoledì di coppa.
In TV: Sarà sufficiente accedere all’applicazione di Prime Video direttamente dalla propria smart TV compatibile o utilizzando dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Apple TV, Google Chromecast o decoder Sky Q/Sky Glass abilitati.
Tutto è pronto nello scenario europeo: gli azzurri sono attesi da novanta minuti di grande intensità per scrivere un’altra pagina memorabile in Europa.