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Da Gragnano alla Francia: Tramontano tra i 16 finalisti mondiali

Ivano Cotticelli
Foto generata da IA
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Dalla Gragnano della tradizione gastronomica alla scena internazionale dell’alta pasticceria. Angelo Mattia Tramontano, pastry chef originario della città dei Monti Lattari, è stato selezionato tra i 16 finalisti del Mondial du Café Gourmand 2026, in programma il 6 e 7 novembre a Vannes, in Francia.

Il pasticciere, classe 1983, rappresenterà l’Italia in una competizione dedicata all’incontro tra l’arte dolciaria e il caffè.

La sfida internazionale in Francia

Il Mondial du Café Gourmand si svolge nell’ambito del Salon du Chocolat et Pâtisserie di Vannes e riunisce professionisti della pasticceria provenienti da diversi Paesi.

Al centro della competizione c’è il concetto francese di café gourmand, una proposta di fine pasto che abbina una tazzina di espresso a una selezione di piccoli dessert.

I concorrenti sono chiamati a realizzare composizioni di alta pasticceria pensate per accompagnare il caffè, valorizzando tecnica, creatività e abbinamenti.

Da Castellammare a Gragnano

Il percorso professionale di Angelo Mattia Tramontano è legato anche a Castellammare di Stabia, dove ha ricoperto a lungo il ruolo di Executive Pastry Chef del Gran Caffè Napoli 1850.

Successivamente ha scelto di sviluppare un progetto personale nella sua città d’origine, aprendo Douce, boutique-laboratorio di alta pasticceria a Gragnano.

La sua attività si distingue per una produzione artigianale d’autore, caratterizzata da creazioni realizzate in quantità limitate.

Gragnano rappresentata al mondiale

La selezione tra i sedici finalisti porta Tramontano a confrontarsi con altri professionisti dell’alta pasticceria internazionale.

Per Gragnano e per il territorio stabiese, la partecipazione rappresenta un’occasione di visibilità in un settore nel quale la tradizione gastronomica incontra ricerca e innovazione.

L’appuntamento è fissato per il 6 e 7 novembre, quando Tramontano sarà impegnato in Francia nella competizione mondiale.

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