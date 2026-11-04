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Castellammare, Villa Comunale senza corrente, stop per motivi di sicurezza

Ivano Cotticelli
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Interruzione precauzionale dell’energia elettrica nella Villa Comunale di Castellammare di Stabia e nelle aree limitrofe. Nel pomeriggio di ieri, martedì 3 novembre, l’alimentazione è stata sospesa dopo la segnalazione di un forte rumore proveniente dalla cabina elettrica.

Il provvedimento è stato adottato per tutelare la sicurezza delle persone, in attesa delle necessarie verifiche tecniche.

Il problema alla cabina elettrica

A determinare lo stop è stata la rilevazione di un rumore anomalo proveniente dall’impianto elettrico.

L’amministrazione ha quindi disposto il distacco temporaneo della corrente, scegliendo di intervenire in via precauzionale per evitare possibili rischi nelle zone interessate.

Verifiche e ripristino previsti

Secondo quanto comunicato nell’avviso alla cittadinanza, l’intervento di verifica e ripristino è previsto per la mattinata di oggi, 4 novembre, con il supporto della ditta incaricata.

Al momento della comunicazione non è stato indicato un orario preciso per il ritorno dell’energia elettrica.

L’amministrazione si è scusata con i cittadini per i disagi, ringraziandoli per la comprensione e la collaborazione.

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