Una stagione da ricordare per il giovane Christian Costa, nuovo terzino destro dell’Agropoli. Dopo aver valutato tante scelte insieme al padre e al suo osservatore calcistico, il ragazzo ha scelto come piazza Agropoli in serie D.

TRE PRESENZE CONSECUTIVE PIU’ UNA DALLA PANCHINA

Il giovane terzino destro palermitano classe 2002, dopo aver vinto tornei con il Calcio Sicilia, ha esordito tra i grandi il 18 Agosto contro la Gelbison; entrando a partita in corso. La sfida di Coppa Italia Serie D finì 1-1 ma, la Gelbison passò dopo i calci di rigore. Da quel momento, ha potuto giocare in serie D (collezionando 3 presenze in 7 gare ufficiali), di cui queste tre per novanta minuti ciascuno. Adesso l’aspetta il Francavilla domenica alle 15.

Link correlati:

Promozione Girone A, risultati, classifica e prossimo turno

Eccellenza girone A, risultati della 5°giornata, classifica e prossimo turno