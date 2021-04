Alla Sardegna Arena il Cagliari sfida la Roma per tentare di uscire dalla zona rossa della classifica. Sfida importantissima per mister Semplici, che vincendo acciufferebbe il Benevento a quota 31. I giallorossi hanno subìto un calo nella seconda parte della stagione, complice certamente anche gli impegni in Europa League. Capitolini che giocano molto spesso e a volte con poco riposo tra una partita e l’altra. Nel primo tempo il match è abbastanza equilibrato con i locali che si fanno valere fin da subito; infatti dopo pochi minuti il greco Lykogiannis la insacca dietro Pau Lopez, e la Roma fatica a riprendersi. Dopo un avvio a rilento a causa del vantaggio fulmineo isolano, i giallorossi rispondono con Carles Perez.

Secondo tempo più attivo e divertente: Marin risponde alla Roma

Nel secondo tempo i ritmi salgono e la partita assume connotati più divertenti con la Roma che spinge forte ma il Cagliari risponde rompendo il pareggio con Marin al 57’ su spazzata maldestra di Mancini: 2-1 alla Sardegna Arena. La Roma risponde amministrando palla a centrocampo ma è il Cagliari a spingersi fino nei pressi della porta di Pau Lopez, e lo fa con João Pedro che aumenta il vantaggio grazie al terzo gol dei padroni di casa: 3-1 alla Sardegna Arena. Gli isolani hanno virtualmente la vittoria in tasca, almeno fino a quando non la riapre Fazio col suo primo gol in campionato. La Roma ha avuto le sue occasioni durante la partita, ma il Cagliari ha più fame, desiderosa di uscire dalla zona B.

Cagliari, impresa per l’ex Spal Leonardo Semplici

Dopo 4 minuti di recupero, Leonardo Semplici lancia un urlo di esultanza per il triplice fischio finale. La lotta retrocessione, grazie alla vittoria dei rossoblù, diventa interessante fino all’ultimo. 9 punti in 3 partite, numeri pesanti per la lotta salvezza, che adesso diventa molto più interessante con Torino, Benevento e Cagliari che lottano per un posto in A anche l’anno prossimo. Semplici compie l’impresa contro la Roma, che ha la testa a Manchester. Presto, infatti, la squadra di Fonseca sfiderà il Manchester United per l’andata delle semifinali di Europa League. Finisce 3-2 a Cagliari.

Cagliari-Roma: il tabellino

CAGLIARI (3-4-1-2): Vicario; Ceppitelli, Godin, Carboni; Nandez, Marin (83’ Duncan), Deiola, Lykogiannis (75’ Zappa); João Pedro; Simeone (83’ Rugani), Pavoletti (75’ Cerri). A disposizione: Aresti, Ciocci; Asamoah, Calabresi, Klavan, Walukiewicz. All.: Semplici.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling (59’ Cristante), Fazio; Santon (59’ Karsdorp), Villar, Diawara (75’ Veretout), Bruno Peres (46’ Spinazzola); Carles Perez, Pellegrini (59’ Mkhitaryan); Mayoral. A disposizione: Farelli, Fuzato, Juan Jesus, Kumbulla, Reynolds, Pastore, El Shaarawy, Dzeko. All.: Fonseca.

ARBITRO: Irrati di Pistoia.

MARCATORI: 4’ Lykogiannis, 27’ Carles Perez, 57’ Marin, 64’ Joao Pedro, 69’ Fazio.

NOTE: Ammoniti Marin, Joao Pedro, Simeone, Duncan; Cristante. Recupero: 1’ pt – 4’ st

Di Eugenio Iessi