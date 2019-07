In diretta dagli studi della famosa emittente satellitare è andata in onda la consueta cerimonia dei Calendari della Serie A.

Il Cagliari, che trovava per la prima volta il suo ex Presidente Cellino esordirà proprio in casa alla Sardegna Arena contro la squadra lombarda di quell’uomo che per 22 anni dal 1992 al 2014 ha retto il timone, precedentemente in mano ai fratelli Orrù.

Cosa incredibile la 2nda giornata dove il pupillo Barella, l’ex numero 18 dei rossoblù, venduto all’Inter di Conte, dopo avere giocato la prima in casa con la neopromossa Lecce, città natia del tecnico nerazzurro, arriverà subito dopo Cellino, due ex amati e oramai odiati allo stesso modo, ci sarà da osservare la reazione del pubblico allo stadio, se saranno rose o spine per gli ex.

Per mia impressione, per come conosco il pubblico, per il primo ci sarà un grande applauso generale, per il secondo, avendo scelto di lasciare la squadra nell’anno del Centenario e del 50esimo dalla Vittoria dello Storico e unico Scudetto temo che ci saranno tanti fischi che copriranno i pochi applausi, ma staremo a vedere.

Potrei sbagliarmi, i tifosi sono quasi sempre umorali.

1. Cagliari-Brescia

2. Cagliari-Inter

3. Parma-Cagliari

4. Cagliari-Genoa

5. Napoli-Cagliari

6. Cagliari-Hellas Verona

7. Roma-Cagliari

8. Cagliari-Spal

9. Torino-Cagliari

10. Cagliari-Bologna

11. Atalanta-Cagliari

12. Cagliari-Fiorentina

13. Lecce-Cagliari

14. Cagliari-Sampdoria

15. Sassuolo-Cagliari

16. Cagliari-Lazio

17. Udinese-Cagliari

18. Juventus-Cagliari

19. Cagliari-Milan