Alle 16:00 primo match ufficiale della stagione al Goodison Park: ecco le probabili formazioni di Everton – Southampton.

EVERTON – SOUTHAMPTON, LE INDICAZIONI

L’Everton, dopo il pareggio per 2-2 contro il Wolverhampton, in 10 contro 11 per oltre un tempo di gioco, punta ai 3 punti nel primo match casalingo della stagione. Al Goodison Park si attende il tutto esaurito per la partita contro il Southampton, che arriva a dopo lo 0-0 interno contro il Burnley, rivelazione dell’ultima stagione di Premier League.

L’ultima volta al Goodison, il 5 maggio 2018, finì 1-1: a Redmond (S) dopo 56 minuti rispose al 96° minuto Tom Davies (E), con un tiro da fuori deviato.

EVERTON – SOUTHAMPTON, LE PROBABILI FORMAZIONI

Marco Silva non avrà ancora a disposizione André Gomes e Yerry Mina, il primo per un acciacco precedente al suo approdo, il secondo per mancanza di forma dopo il Mondiale in terra russa, ma potrà portare almeno in panchina Zouma e Bernard.

Il manager portoghese punterà ancora sul 4-3-3 visto anche al Molineux Stadium: Pickford tra i pali; Coleman, Holgate, che sostituirà lo squalificato Jagielka, Keane e Baines in difesa; Gueye, Schneiderlin e Sigurdsson a centrocampo; Walcott, Tosun e la rivelazione della prima giornata, Richarlison. Oltre ai già citati Jagielka, assente per squalifica, ed i neo arrivati A. Gomes e Mina, non ci sarà l’infortunato McCarthy.

Mark Hughes invece avrà tutta la rosa a sua disposizione, poiché anche gli acciaccati Armstrong ed Elyounoussi saranno convocati e potrebbero giocare. Nel 3-4-3 scelto in porta andrà McCarthy; Stephens, Vestergaard e l’ex Lazio Hoedt a formare il trio difensivo; Cedric Soares, Lemina, Oriol Romeu e Bertrand sarà la linea di centrocampo; Armstrong e Redmond saranno i supporti alla punta Austin.

Everton (4-3-3): Pickford; Coleman, Holgate, Keane, Baines; Gueye, Schneiderlin, Sigurdsson; Walcott, Tosun, Richarlison. Allenatore: Marco Silva

Ballottaggi: Holgate 60% – Zouma 40%.

Southampton (3-4-3): McCarthy; Stephens, Vestergaard, Hoedt; Soares, Romeu, Lemina, Bertrand; Armstrong, Ings, Redmond. Allenatore: Mark Hughes

Ballottaggi: Redmond 55% – Austin 45%, Armstrong 70% – Gabbiadini 30%.

ARBITRO: Lee Mason

STADIO: Goodison Park

CALCIO D’INIZIO: 16:00 (ora italiana)