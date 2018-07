E’ tempo di scendere di nuovo in campo per i Toffees, che per la 3° amichevole di questa pre-season affrontano un avversario ostico come i francesi: Lille – Everton finisce 0-0, poi ai rigori è 5-3 con gli errori di Vlasic e Niasse.

LILLE – EVERTON 0-0, LA CRONACA

20:00 – Annunciate le formazioni ufficiali. Poco meno di un’ora al calcio d’inizio.

20:10 – La partita sarà valida per il trofeo Algarve Football Cup. Il Lille all’esordio, ieri, ha trionfato 2-1 contro il Porto, che i Toffees affronteranno il 24 luglio.

1° – Partiti all’Alagarve Stadium.

10° – Everton più offensivo con un pressing molto alto. Il Lille per il momento si limita a difendere e tentare qualche ripartenza.

15° – Finora alcuna occasione per entrambe le squadre.

17° – Molto positivo il giovane Robinson, in costante proiezione offensiva.

22° – Tiro dalla distanza di Ikoné, ma è largo e Stekelenburg controlla.

24° – Conclusione di Besic da 30 metri, respinta di Maignan, sulla ribattuta arriva Klaassen che realizza il gol, ma l’arbitro segnala il fuorigioco (dubbio).

28° – Mothiba arriva a tu per tu con Stekelenburg, ma all’ultimo Williams arriva a disturbarlo e salva i Toffees in scivolata.

30° – Ci riprova Ikoné dal limite, ma il suo tiro è debole ed il portiere blocca agilmente a terra.

33° – Ammonito Besic per una scivolata pericolosa a centrocampo.

35° – Ristabilita la parità anche nei cartellini: ammonito Gabriel per un fallo di mano.

36° – Traversa colpita dal Lille, con un bel tiro di Ikoné.

42° – Palo clamoroso di Sandro: lancio di Besic, lo spagnolo aggancia ottimamente e con il sinistro calcia un bel pallone che si va a stampare sul palo ed esce.

44° – Niasse vince un paio di duelli fisici e dai 25 metri prova il tiro, indirizzato all’incrocio dei pali, ma che Maignan riesce a disinnescare.

45° – Si chiude così il primo tempo.

46° – Iniziata la ripresa con qualche cambio.

48° – Connolly colpisce di testa su un buon cross di Mirallas, ma il portiere respinge.

52° – Stekelenburg liscia clamorosamente un retropassaggio e poi tocca con le mani il pallone: punizione a due da dentro l’area.

53° – Respinta la punizione a due.

61° – Colpo di testa di Niasse sugli sviluppi di un corner, ma viene deviato e finisce fuori.

62° – Ancora Niasse, che stavolta prova una clamorosa girata, ma la fortuna non lo assiste e il tiro finisce alto non di molto.

64° – Tocca a Klaassen provare il colpo di testa, ma anche lui colpisce male e la palla va alta.

71° – Ritmo della partita sceso vistosamente, anche per i pochi cambi dei due allenatori.

81° – El Ghazi conclude al volo su un traversone dalla sinistra, ma non è preciso.

84° – Benzia ci prova dal limite, ma anche lui non centra la porta.

89° – A 1 minuto dal fischio finale grande chance per Niasse, che tira a botta sicura, ma un difensore riesce a deviare.

90° – Fischio finale del direttore di gara, finiscono a reti inviolate i tempi regolamentari.

Si va direttamente ai calci di rigore: i francesi non ne sbagliano nessuno, mentre per i Toffees errori dal dischetto per Vlasic e Niasse: finisce 5-3.

Partita che col passare dei minuti, come prevedibile anche visto il numero ridotto di sostituzioni effettuate, è andata scemando, con i Toffees che dopo un buon inizio nella ripresa hanno subito qualche iniziativa del Lille, senza però mai dare l’impressione di poter capitolare.

Parlando di singoli, ottima prova dei giovani Kenny e Robinson sulle fasce difensive, e di Klaassen, rilanciato e che con grinta ha dimostrato di poter stare in questa squadra per dare un contributo importante. Besic si è dimostrato anch’esso un giocatore che potrebbe essere fondamentale se non fosse per quei problemi fisici che lo tormentano da anni.

Negativa invece la prova di Mirallas, che entrato nel secondo tempo non ha mai dato l’impressione di potersi rendere pericoloso come nelle altre occasioni. Ci si aspetta di più anche da Vlasic.

Nota finale per Williams, che non contento della sua forma fisica precaria, si presenta anche con una “chiazza” gialla sui capelli: antiestetico.

LILLE – EVERTON 0-0, IL TABELLINO

Lille (4-2-3-1): Maignan; Celik, Gabriel, Ié, Droehnle; Zekaj, Mendes; Faraj, Ikoné, El Ghazi; Mothiba. Allenatore: Christophe Galtier

Everton (4-3-3): Stekelenburg; Kenny, Williams (84° Holgate), Pennington, Robinson; Connolly (80° Dowell), Besic, Klaassen (80° Davies); Vlasic, Niasse, Sandro (46° Mirallas).

Panchina: Evans, Tosun, Calvert-Lewin, Sigurdsson, Gueye, Hilton, Baines, Hewelt, Schneiderlin, Jagielka, Coleman. Allenatore: Marco Silva

