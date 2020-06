Forza Giuseppe , Siamo tutti con te!

Giuseppe Rizza e’ uscito dal coma segnando il goal piu’ bello!

Vogliamo iniziare questo meraviglioso racconto con un post social a firma di Veronica Rizza, sorella del nostro Giuseppe:

Hai segnato il gol più bello della tua vita…… Piango di gioia…… E quel bacio che mi hai dato è il segno che sei l’uomo più importante della mia vita freccia mi hai dimostrato tanto oggi……

Si, Giuseppe Rizza e’ finalmente uscito dal coma, la notizia che tutti quanti noi abbiamo atteso e sui social tanti tifosi ed amanti del calcio, hanno esultato per questo goal importante a firma della “Freccia di Noto”. Castellammare di Stabia, non ha fatto mancare il suo sostegno e tanti ex e non della Juve Stabia hanno dimostrato tanto affetto per Giuseppe, senza dimenticare i tifosi, i giornalisti e gente comune.

Anche la societa’ del Viale Europa ha salutato con gioia la notizia tanto attesa con un post social:

Lo speravamo, aspettavamo questa notizia: Giuseppe Rizza si è risvegliato dal coma e Castellammare esulta come se lui avesse segnato un gol con la maglia della Juve Stabia. Avanti così, forza leone!

In questi giorni, sono stati tantissimi i messaggi arrivati a Giuseppe Rizza, tanti campioni del calcio che non hanno fatto mancare il loro sostegno, da Francesco Totti a Sebastian Giovinco, passando per Claudio Marchisio, Giorgio Chiellini passando per il campione del mondo 1982 Claudio Gentile.

Castellammare ed il cuore grande di tanti Stabiesi come Sebastiano Esposito dell’Inter che ha voluto esprimere un pensiero verso il calciatore cosi’ come tanti ragazzi della Curva Sud che hanno espresso il loro sostegno e vicinanza alla famiglia del calciatore.

Anche la famiglia Juve Stabia non ha fatto mancare il proprio sostegno, con tanti ex e non delle vespe che hanno mandato un contributo di vicinanza alla famiglia, da Francesco Marano, al Mister Gaetano Fontana, da Morris Molinari, passando per Riccardo Cazzola, da Gennaro Scogliamiglio ad Andrea Raimondi, il difensore Matteo Gritti al portiere Ermanno Fumagalli ma la lista del cuore gialloblu e’ enorme come la bandiera della Juve Stabia, Adriano Mezavilla, l’ex vespe Maurzio Peluso, il Direttore Generale della SS Juve Stabia, Clemente Filippi, al portiere del Parma Simone Colombi. Poi anche i suoi ex allenatori a Castellammare di Stabia, non hanno fatto mancare il proprio sostegno come Mister Piero Braglia e Mister Ezio Capuano cosi’ come Alessandro Fabbro, Riccardo Cazzola e Nazzareno Tarantino senza dimenticare anche Max Caputo e Samuele Romeo che ha conosciuto Giuseppe da avversario e speriamo di non aver dimenticato qualcuno. Una grande famiglia per un grande calciatore e uomo,

Forza Giuseppe siamo tutti con te!

PH SS JUVE STABIA