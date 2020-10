INTER – MILAN PROBABILI FORMAZIONI

QUI INTER

Periodo denso di impegni fondamentali per l’Inter che affronterà 7 gare in meno di un mese: dal derby di domani all’Atalanta l’8 novembre. Mercoledì 21 ottobre tra l’altro inizia anche la Champions League con i nerazzurri che ospiteranno il Borussia Mönchengladbach. Conte per le sue scelte di formazione dovrà quindi tener conto di tutti questi impegni ravvicinati, oltre ai positivi al Coronavirus. Sono dunque indisponibili Sensi squalificato, Vecino infortunato e i 6 che hanno contratto il Covid: Skriniar, Ashley Young, Gagliardini, Radu, Nainggolan e Bastoni. Solo quest’ultimo può recuperare nel caso in cui il tampone fatto ieri dia esito negativo ma solo per la panchina. La difesa è senza dubbio il reparto più colpito dal virus e le scelte appaiono quasi obbligate: il terzetto sarà formato da D’Ambrosio, De Vrij e Kolarov. A centrocampo ci saranno sicuramente Vidal e Barella mentre per l’ultimo posto c’è il ballottaggio Brozovic-Eriksen. Sulla fascia sinistra giocherà Perisic, non preoccupa la botta presa nell’ultima gara con la Croazia. I sudamericani Vidal, Lautaro Martinez e Alexis Sanchez hanno giocato l’ultima partita mercoledì notte, quindi di fatto l’unico allenamento che svolgeranno sarà quello di oggi. Sul numero 7 c’è un giallo: in Cile sostengono sia vittima di un infortunio muscolare anche piuttosto grave che lo terrebbe fuori dai giochi per 2-3 mesi. Per i nerazzurri si tratta di un semplice affaticamento, ma si attendono sviluppi nella giornata odierna.

Embed from Getty Images

QUI MILAN (A cura di Alessandro Decia)

Per quanto riguarda il Milan, sono confermatissimi i tre quarti della difesa; il solo Romagnoli, appena rientrato dall’infortunio che lo ha costretto ai box in questo inizio di campionato, ritroverà il suo posto di centrale, fiancheggiato da Kjaer, complice l’assenza forzata del fin qui encomiabile Matteo Gabbia. Sulla corsia destra ci sarà Calabria, dall’altra parte accende i motori Theo Hernandez. A centrocampo si rivedrà la coppiata Kessié – Bennacer, pronto a subentrare e dar manforte nella ripresa il giovane Tonali. Davanti, tutto il peso dell’attacco rossonero ricadrà sulle spalle di un redivivo Zlatan Ibrahimovic; a sostenerlo il tris di trequartisti formato da Saelemaekers, Calhanoglu e Castillejo. Lo spagnolo però è insidiato nella titolarità dal connazionale Brahim Diaz: l’ex Real Madrid, infatti, ha ben figurato nelle ultime uscite sia con il club rossonero che con la propria nazionale under 21.

Embed from Getty Images

INTER – MILAN PROBABILI FORMAZIONI

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Kolarov; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez. All.: Conte.

A disposizione: Padelli, Ranocchia, Darmian, Eriksen, Sanchez, Pinamonti.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Castillejo, Calhanoglu, Saelemaekers; Ibrahimovic. All.: Pioli.

A disposizione: A. Donnarumma, Tatarusanu, Dalot, Kalulu, Duarte, Tonali, Krunic, Brahim Diaz, Maldini, Hauge, Leao, Colombo