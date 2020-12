Juve Stabia batte Potenza, le vespe pungono al Menti, finisce 2-0 per la squadra di Padalino

Juve Stabia vs Potenza allo Stadio Romeo Menti di Castellammare. Tante assenze per Mister Padalino che deve fare di necessita’ virtu’ in difesa. Ezio Capuano sfida il suo passato. Cosi in campo:

Juve Stabia (4-3-3): Tomei; Scaccabarozzi, Codromaz, Troest, Allievi; Bovo, Berardocco, Vallocchia; Fantacci, Romero, Orlando. A disposizione: Lazzari, Russo; Bentivegna, Guarracino, Ripa, Golfo, Volpicelli, Bubas, Oliva. All. Pasquale Padalino.

Potenza (3-4-3): Marcone; Conson, Boldor, Zampa; Coccia, Coppola, Sandri, Panico; Compagnon, Cianci, Ricci. A disposizione: Santopadre, Brescia; Viteritti, Iuliano, Lauro, Iacullo, Nigro, Fontana, Volpe, Di Somma, Spedalieri, Lorusso. All. Ezio Capuano.

La Cronaca: Prima della gara doveroso minuto di silenzio per onorare la memoria di Paolo Rossi, eroe di Spagna 1982 che ci ha lasciato troppo presto. Dopo una serie di sbadigli, arriva al minuto 18 il primo squillo con Zampa che dalla distanza spaventa non poco Tomei che e’ vigile nel deviare il tiro. Il Potenza preme. Punizione per i ragazzi di Capuano, schema con la palla bassa che serve Ricci in piena area ma Troest e’ bravissimo e salva le vespe dai guai. Alla mezz’ora cambia il film della partita, Fantacci calcia, deviazione di Romero e palla in goal ma per il direttore di gara era fuorigioco anche se forse l’attaccante non tocca proprio il pallone . Episodio da moviola. Al 31′ Fantacci crea un assist delizioso per Orlando che solo davanti a Marcone non sbaglia. E’ l’ultima emozione degna di nota con le vespe che vanno al riposo in vantaggio.

La seconda frazione inizia con la Juve Stabia che prova a prendersi il centro del ring.Il Potenza prova a reagire con Zampa che sempre dalla distanza sfiora il pari con una bella botta dai venti vetri. Al 64′ brutta palla persa da Scaccabarozzi e contropiede Potenza, Volpe appena entrato pregusta il bersaglio grosso ma Codromaz di mestiere ed esperienza salva tutto. Padalino lancia sul ring Orlando e Bubas per Orlando e Romero. Al 72′ su cross di Allievi, Ripa prova a sfondare, palla a Fantacci, colpo sicuro ma il difensore del Potenza si immola e salva tutto in angolo. Sugli sviluppi del corner Codromaz di testa spaventa la squadra di Capuano. Al minuto 77′ arriva il punto del raddoppio, Ripa appena entrato scappa via sulla fascia e serve Bubas che solo non sbaglia. Vanno bene i cambi di Padalino. Entra anche Golfo per Fantacci autore di una bella partita. Il finale scorre dolce e la Juve Stabia porta a casa tre punti importanti per il suo cammino .

