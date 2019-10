Juve Stabia, brutta sconfitta al Picco

Juve Stabia, sconfitta in liguria:

Spezia vs Juve Stabia, gara di campionato, sara’ ancora una volta, super sfida tra Italiano e Caserta. Assente il grande ex Di Gennaro.

Spezia vs Juve Stabia 2-0

Cosi’ in campo:

Spezia (4-3-3): Scuffet; Ramos, Capradossi, Terzi, Vignali; Bartolomei, M. Ricci, Mora; F. Ricci, Gudjohnsen, Bidaoui. All Italiano

Juve Stabia (4-3-3): Russo, Vitiello, Mezavilla, Troest, Germoni; Mallamo, Calò, Calvano; Canotto, Forte, Elia. All Caserta

Primo Tempo:

Al minuto 8, arriva il primo squillo della partita, Germoni crossa, Forte, prova l’eurogoal di Tacco ma Capradossi, salva i suoi in angolo. Sul corner, la difesa bianca respinge la sfera, palla a Calo’ che la rimette in area, ma Scuffet e’ bravo ad uscire su Troest in anticipo. Al 17′ punizione vespe, Calo’ mette in mezzo un pallone , Troest ci arriva di testa ma la palla termina di poco alta. Minuto 18, prima occasione Spezia e vantaggio dei padroni di casa, Bidaoui raccoglie un pallone dal limite dell’area , calcia verso la porta di Russo e niente da fare per il portiere. La seconda parte di gara, dice che lo Spezia prova a chiudere il conto, ma la difesa della Juve Stabia regge alla pressione. Si va al riposo con i padroni di casa in vantaggio, buoni ritmi in questa prima frazione di gara.

Secondo Tempo:

Al 50′ arriva il punto del raddoppio dello Spezia, angolo dei padroni di casa e Capradossi di testa fa 2-0. La partita si accende, Calo’ rischia il rosso per una brutta entrata. Bidaoui, va via in contropiede, ma la sua conclusione non va. Al 62′ Juve Stabia resta in dieci, Bidaoui, colora di giallo Germoni per la seconda volta e rossa inevitabile. La Juve Stabia esce di scena e piovono le occasioni e la pressione dalle parti di Russo, in particolare Ragusa, sfiora il tris.Il neo entrato Carlini al minuto 79 prova a mettere in piedi una partita oramai compromessa con una grande giocata. Scuffet pero’ non si fa sorprendere. Le vespe si fanno vive con i nuovi entrati Carlini e Ricci, ma lo Spezia e’ in controllo totale della partita. Finisce con la vittoria dei padroni di casa .