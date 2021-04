Juve Stabia, che spettacolo contro il Foggia

Juve Stabia vs Foggia 3-0, le vespe di Castellammare di Stabia pungono i Satanelli Rossoneri con una prestazione da urlo. Marotta ancora una volta grande mattatore della partita:

Cosi in campo:

Juve Stabia: Farroni, Mulè, Troest, Caldore, Scaccabarozzi, Berardocco, Vallocchia, Rizzo, Orlando, Borrelli, Marotta. All. Padalino

Foggia: Di Stasio, Galeotafiore, Gavazzi, Agostinone, D’Andrea, Turi, Iurato, Rocca, Di Jenno, Curcio, Balde. All. Marchionni

La Cronaca: Al minuto 6, Berardocco lancia Orlando che impatta ma Turi ci mette il piedone salvano Di Stasio. 12′ le vespe lavorano bene, palla a Scaccabarozzi che serve Marotta che a porta vuota colpisce una traversa clamorosa, occasione dorata per i gialloblu. Alla terza chiamata passano le vespe, Orlando al minuto 13 lavora per Rizzo, il terzino serve un dolcetto per Borrelli che deposita la palla nel sacco a porta vuota. 1-0 Juve Stabia. Minuto 22 risposta Foggia, bel lavoro di Balde e palla a D’Andrea che spara alto da buona posizione. Farroni fa una paratissima su Curcio da voto alto in pagella, Foggia vicino al pareggio. Minuto 34, bomba di Marotta dalla distanza e seconda traversa sulla respinta Scaccabarozzi cestina una bella occasione per il secondo punto. Si va al riposo con il parziale di 1-0 per i padroni di casa.

Ad inizio ripresa un tiro cross del Foggia per poco non inganna Farroni ma si salva il portiere delle vespe. Minuto 53′ cross di Orlando, testone di Marotta e palla nel sacco.2-0 Vespe. Al 59′ Curcio in rovesciata prova a regalarsi la perla della domenica, palla sul fondo. Minuto 64 altra testata di Marotta e frittata di Di Stasio e palla in buca. 3-0 Juve Stabia. Poi girandola di cambi e ritmi che si abbassano notevolmente, ci prova anche il neo entrato Ripa. Nel finale ci prova anche Fantacci lavorando bene e sbagliando il tiro.

