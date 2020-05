Juve Stabia: Forte come Bonucci , Wright e non solo

Juve Stabia: Articolo di curiosita’ ed auguri, oggi spegne le candeline l’attaccante Francesco Forte lo squalo delle vespe che ha regalato tanti goal ai tifosi delle vespe, la data del 1 maggio e’ una data ricca di biglietti di auguri da inviare a molti calciatori:

Francesco Forte, oggi primo maggio festeggia il compleanno, ma non tanti i volti noti e meno noti del mondo del calcio che sono nati in questa data,Tu solo sapevi?

Il calciatore Drissa Diarra del Mali e’ il primo nome che aggiungiamo a questa lista. Il portiere José Santiago Hernández García si unisce a questa classifica. Cile protagonista di questo racconto con Nicolás Enrique Ramírez Aguilera. Il giovane Danese Daniel Nielsen , classe 1995 anche lui oggi spegne le candeline. Arriviamo ad un volto un po’ piu’ conosciuto nel nostro calcio, Wallace Oliveira dos Santos, ex Inter e Carpi che non ha mai incantato nella Serie A.

Nato nel 1993 come Forte e’ il centrocampista Argentino, Alex Vega. Abdisalam Abdulkadir Ibrahim ex Manchester City, si unisce a questa tavola di compleanno virtuale. Volto noto del nostro campionato e’ Leonardo Bonucci, calciatore della Juventus che non ha bisogno di presentazioni. Damián Rodrigo Díaz ex stellina del Boca JR entra anche lui in questo racconto, ma la lista e’ ancora lunga. Dal Venezuela ma con tante esperienze in Spagna e’ Julio Álvarez Mosquera. Ex calciatore, di professione difensore e’ David Wright una vita in Premier League. L’ex Lazio Christian José Manfredini Sisostri lo ricordate? Anche lui spegne le candeline oggi. Evidentemente il primo maggio piace molto ai Nilsen perche’ dopo Daniel, anche Steinar ex Milan e Napoli, festeggia oggi il compleanno. L’ex Trapani e Catania Giuseppe Marino , l’ex portiere del Cagliari Nicola Dibitonto , l’ex calciatore Luis García sono altri calciatori o ex che oggi festeggiano ed a tutti loro noi facciamo i nostri migliori auguri.

