Juve Stabia, gli ex, gli amarcord e le sfide a Lucarelli

Juve Stabia, arriva la capolista con una rosa di tanti calciatori importanti ed alcuni di questi hanno gia affrontato le vespe da avversaio. Un ex nella rosa e sara’ ancora sfida con Mister LucarelliLa Ternana di ferro di Cristiano Lucarelli sfidera’ la Juve Stabia di Pasquale Padalino per una sfida che promette spettacolo. Una macchina da guerra quella rosso verde , un mix di giovani e tanti calciatori esperti.

Alcuni degli uomini della rosa della Ternana

Carlo Mammarella ex Lanciano e’ uno degli uomini di spessore della squadra di Lucarelli ma non e’ l’unico calciatore importante. Modibo Diakité ex Lazio e’ un difensore di grande esperienza. Marino Giovanni Defendi il Capitano ed una Vita dell’Atalanta. Lorenzo Laverone ex Nocerina ai tempi della Serie B.L’esperto Daniele Vantaggiato, senza dimenticare il grande ex Giuseppe Torromino che a Castellammare di Stabia non ha lasciato un buon ricordo da calciatore. Occhio a César Falletti calciatore di categoria superiore. In questo contesto il furetto Anthony Partipilo che nella sua carriera ha spesso fatto male alla Juve Stabia. Jonathan Alexis Ferrante ha affrontato le vespe quando era giovane con la maglia del Savoia realizzando un super goal nel derby.

Le sfide a Lucarelli:

Cristiano Lucarelli da qualche anno e’ diventato allenatore dopo una carriera da calciatore molto importante. Anche lui ha incrociato spesso lo sguardo contro le vespe gialloblu. La prima volta nella stagione 2017 quando a Messina vinse contro la squadra di Gaetano Fontana. Poi nell’anno successivo due appuntamenti contro la squadra di Fabio Caserta. Juve Stabia-Catania decisa in pieno recupero con una punizione di Mazzarani in pieno recupero. Poi nella gara del Cibali che termino’ per 0-0 facendo saltare un pezzo decisivo di promozione del Catania per il ritorno in cadetteria.

