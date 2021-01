Juve Stabia: Padalino un figlio di “Zeman-Landia”- Torna della sua Foggia, l’attuale allenatore delle vespe di Castellammare di Stabia. Lui che ha scritto pagine importanti con Zeman in panchina per poi volare alla Fiorentina

Juve Stabia, Padalino sfida il suo passato: Foggiano ed eroe del Foggia di Zeman dei miracoli nella massima serie di professione difensore. Per lui una storia d’amore unica alla corte dei Satanelli.Dopo il popolo rossonero ed una parentesi al Bologna, Padalino riesce finalmente e meritatamente nel grande salto alla corte della Fiorentina. Una storica vittoria in Coppa Italia ed una Super Coppa Italiana con Bomber Batistuta ,calciatore che non ha bisogno di presentazioni.Il calcio e’ strano ed il difensore torna a Bologna, Nel 2000, dopo un’ultima stagione in viola da rincalzo, poi L’Inter senza mai lasciare il segno ed una parentesi nel Como in massima serie.

Un pizzico di storia recente del Foggia

All’inizio degli anni 90 il Foggia del Presidente Pasquale Casillo, scomparso da poco e del direttore sportivo Pavone disegnano una favola destinata a restare nel mondo del calcio come una leggenda: Il Foggia di Zemanlandia. I Satanelli sono figli del 4-3-3 di Zeman ed in Puglia arrivano campioni come Giuseppe Signori, Luigi Di Biagio ed il portiere Francesco Mancini. Come tutte le favole o se preferite sogni, questa finisce ed il Foggia torna nel girone infernale della Serie C.

Promozioni,mancate promozioni e fallimenti. Nel 2011 arriva il colpo di scena: Torna Casillo,torna Pavone e torna Zeman. In Puglia arrivano campioni come Marco Sau e Lorenzo Insigne ma questo non basta. Il Foggia fallisce e dopo qualche anno si ripresenta in Lega Pro con una squadra che diverte capitanata da Roberto De Zerbi. Il giovane allenatore, prima sfiora i play off, poi perde una finale contro il Pisa di Gennaro Gattuso . De Zerbi volera’ poi a Palermo prima di sedere sulla panchina del Sassuolo dove sta facendo benissimo. Giovanni Stroppa attuale allenatore del Crotone ha offerto agli sportivi l’ultimo grande Foggia.

