Juve Stabia: Parola ad Ezio Capuano

Juve Stabia, Ezio Capuano, allenatore ex vespe e molto popolare nel mondo del calcio e’ stato ospite durante il programma Tv “Juve Stabia Live”. Il Mister ha toccato tanti argomenti durante il suo intervento ed ovviamente il suo pensiero e’ andato anche in Sicilia, da Giuseppe Rizza, calciatore che ha avuto nella citta’ delle terme che come orami noto sta giocando una partita molto importante da vincere assolutamente:

Torna il calcio e questo ci rende felici, la battaglia contro il Virus va anti e questa e la migliore notizia. Il calcio senza tifosi e’ brutto ma e’ importante ripartire.Il calcio è una continua vendita di emozioni e senza tifosi non è lo stesso calcio ma va bene così per ora. Piano piano si ripartirà del tutto.

A Castellammare di Stabia, ho vissuto una esperienza molti positiva, tifosi mi ricordano con grande affetto e sono orgoglioso per questo. E’ stato bello tornare in occasione della gara con il Rende e felice per il calore del pubblico. Non potro’ mai dimenticare l’affetto del popolo gialloblu’. Quando era allenatore della Juve Stabia, la societa’ non era forte come adesso e la squadra era data per spacciata ma facemmo un grande torneo. Polito e Caserta stanno svolgendo un ottimo lavoro. Coordinati ottimamente da Filippi e da tutta la società. Ho un buon ricordo anche del presidente Cesarano, chiaro che con la società attuale si sarebbe potuto puntare a qualcosa in più rispetto agli obiettivi dell’epoca.

Poi conclude: Ho conosciuto Giuseppe Rizza che era molto giovane, adesso sta giocando la partita piu’ difficile della sua carriera. Un bravissimo calciatore e un bravissimo ragazzo e di cuore mi auguro che vinca questa sfida.

