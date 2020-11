Juve Stabia, Garattoni sembra il trenino Thomas

Juve Stabia vince contro il Bisceglie, bene Garattoni e Fantacci:

Tomei 6: Solo un uscita ad inizio partita, uno spavento nella ripresa poi non corre pericoli. Serata tranquilla.

Garattoni 7: Sembra il trenino Thomas, quello che piace tanto ai bambini. Corre e lavora bene sulla lascia. Quando attacca semina il panico e sarebbe curioso capire la distanza percorsa. Una spina nel fianco nella difesa del Bisceglie e serve anche la palla della gloria per Fantacci. Uragano.

Troest 6: Gli capitano due occasioni per fare male. Purtroppo di professione non e’ un attacante e non riesce ad impattare. In difesa fa vedere cose interessanti giocando con molta calma. Olimpico

Allievi 6: Il Ministro ha l’onere di impostare da dietro. Una partita tranquilla senza errori e di grandissimo ordine tattico. Ordinato.

Rizzo 6,5: Il buon Alberto mette il cuore dentro le scarpe e corre. Una partita di corsa e sacrificio e grandissimo modo perpetuo. Leva calcistica

Bovo 5: Gioca spesso a nascondino. Si vede poco e non accende quasi mai la luce nel centrocampo delle vespe. Da rivedere.

Scaccabarozzi 6: Va a corrente alternata, ma avrebbre meritato il goal che avrebbe cambiato il film della partita. Sfortunato.

Mastalli 6,5: Mastalli in versione prodotto da supermercato in offerta. Prendi tre, paghi uno . Ci prova sempre dai piazzati, prova a seminare il panico impostando il gioco e ci mette anche i polmoni e fisico per recuperare palloni. Cosa deve fare di piu’ in questa serata? Jet Market.

Orlando 6: Primo tempo da “Furioso” come il poema di Ludovico Ariosto. Corre e prova a fare la guerra con la difesa ospite. Nella ripresa finisce la benzina ma resta una prestazione molto generosa.Cavalleresco.

Bubas 6: Prova a costruire qualcosa di positivo con qualche giocata deliziosa, prova a servire i compagni, prova a mettersi in proprio. Non trova il coniglio dal cilindo ma la Juve Stabia pesca dal mazzo i tre punti e va bene cosi. Attore protagonista.

Romero 5: E’ vero che trova Russo in serata di grazia. E’ vero che forse gli manca un rigore ma ha avuto un paio di palloni che avrebbero meritato maggiore fortuna ed una sorte diversa. Tanto impegno ma gli e’ mancato l’acuto decisivo. Come il gratta e vinci, ritentare.

All Padalino 6,5: La Juve Stabia gioca bene e produce un mare di occasioni quasi tutte cestinate. Fantacci scrive un finale diverso che vale tre punti. Pero’ la squadra e’ in crescita costante. Delizia.

Codromaz 6: Imita Troest per prestazione e voto

Berardocco 6: Da benzina e fiato alla mediana

Vallocchia: Sv

Fantacci 7: Entra, tocca un pallone e fa goal, un botta che vale tre punti. Tocca il secondo pallone e per poco non fa doppietta. Silvan.

Guarracino: Sv

La Cronaca della partita:

