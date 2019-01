Caceres alla Juve: tutto pronto per il clamoroso ritorno in bianconero

Con Benatia che vuole partire, l’uruguaiano potrebbe firmare un contratto di 6 mesi con la Juve.

Caceres alla Juve: “colpa” di Benatia

Si prospetta un clamoroso ritorno in casa Juventus durante questa sessione di calciomercato invernale. Trapela, nelle ultime ore, la possibilità di rivedere a Torino Martin Caceres.

Il difensore ora in forza alla Lazio firmerebbe un contratto di 6 mesi per sopperire alla cessione improvvisa e di certo non programmata di Medhi Benatia.

Il centrale marocchino si è spesso lasciato andare in dichiarazioni poco gradite, a seguito del suo scarso impiego in questa stagione.

Ed ora che è arrivata un’offerta dal Qatar, il ragazzo potrebbe lasciare la Vecchia Signora, costringendola ad un piano B, che risponde appunto all’ex Siviglia.

Caceres alla Juve: tanto alla Lazio non gioca

Come riportato anche in mattinata da Il Messaggero, Caceres alla Lazio è ormai finito all’ultimo posto tra le gerarchi di Inzaghi. Per lui in questa stagione solo 8 presenze, dove tra l’altro non ha nemmeno brillato.

Il ragazzo sembrava destinato ad un trasferimento in Giappone, ma l’arrivo di Paratici, che ha già parlato col suo agente, ha cambiato le carte in tavola.

Per l’ex Verona sarebbe la terza esperienza in bianconero. Ha già militato a Torino nel 2009-2010, e soprattutto dal 2012 al 2016.

Con Madama ha vinto 10 titoli, oltre ad essere entrato nel cuore della tifoseria segnando sempre contro le big. Dovrebbe essere quindi un gradito ritorno, Allegri permettendo.

