La Lazio batte il Milan 3-0, zona Champions sempre più affollata

Le due squadre partono forte: parata di Reina sul tiro di Calhanoglu e sul ribaltamento di fronte Correa lanciato in area dribbla Donnarumma e deposita il pallone in rete per il gol del vantaggio biancoceleste dopo appena 2 minuti di gioco. Dopo il vantaggio il Milan rischia di capitolare ma nel finale di primo tempo i rossoneri si fanno più volte pericolosi dalle parti di Reina che è decisivo nella clamorosa occasione capitata sui piedi di Calhanoglu. Lazzari prima dell’intervallo va in gol ma il Var annulla per un millimetrico fuorigioco. In avvio di ripresa Correa segna il raddoppio, ed Immobile a tre minuti dal termine segna il tris. La Lazio è alla decima vittoria co nsecutiva in casa e si avvicina sensibilmente alla zona Champions, Milan sempre più in crisi.

Lazio-Milan 3-0, tabellino

MARCATORI: Correa (2′, 51′), Immobile (87′)

LAZIO (3-5-2): Reina; Marušić, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinković-Savić, Leiva (88′ Akpa Akpro), Luis Alberto, Lulić (68′ Fares); Correa (76′ Pereira), Immobile (88′ Muriqi). A disposizione: Alia, Strakosha; Hoedt, Musacchio, Patric, Cataldi, Parolo. All.: S. Inzaghi.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria (69′ Dalot), Kjær (73′ Romagnoli), Tomori, Hernández; Bennacer (70′ Tonali), Kessie; Saelemaekers (63′ Brahim Diaz), Çalhanoğlu, Rebić; Mandžukić (63′ Leao). A disposizione: Tătărușanu; Gabbia, Kalulu; Castillejo, Hauge, Krunić, Meïte. All.: Pioli

ARBITRO: Orsato (Schio)

AMMONITI: Acerbi, Milinkovic Savic (Lazio)