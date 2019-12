Liverpool vs Everton 5-2: Toffees a picco nel derby del Merseyside di Armando Mandara:

Cosi’ in campo:

EVERTON : Pickford; Sidibé, Holgate, Mina, Keane, Digne; Iwobi, Davies, Sigurdsson, Richarlison; Calvert-Lewin. All:Marco Silva.

LIVERPOOL: Adrian; Alexander-Arnold, Van Dijk, Lovren, Robertson; Milner, Wijnaldum, Lallana; Shaqiri, Origi, Mané. All:Klopp.

La Cronaca della partita:

Inizia praticamente subito con una emozione il derby, Mané serve Origi ed il giocatore del Belgio batte Pickford con la difesa ospite rivedibile e siamo solo al minuto 6. Alexander-Arnold per Mané siamo al 17′, lavoro geniale per Shaqiri con l’ex Inter che non sbaglia. L’Everton ha un sussulto, Keane si fa perdonare un inizio difficile e trova il punto To al 21′. Calvert-Lewin va via in velocita’ contatto con Van Dijk, episodio da consegnare alla moviola. Il derby sembra pendere clamorosamente dalla parte blue ma ecco che Origi si beve ancora una difesa distratta e palla in buca, siamo al 31′ di questa partita spettacolare. Prima del The Caldo arrivano due goal, Alexander-Arnold si fa tutta la fascia, serve Manè e palla ancora in goal. In pieno recupero, quando tutto sembra finito Richarlison raccoglie un assit del neo entrato Bernard fa 4-2 di testa o forse di spalla, insomma con un tocco beffardo.

Ad inizio ripresa sugli sviluppi di un angolo per poco i Reds non trovano un nuovo goal.La stellina Italiana Keane entra in campo al posto di Calvert-Lewin. I Ritmi si abbassano, lo spettacolo diminuisce e le sostituzioni ne fanno da padrone. Al minuto 80′ Mane’ sfiora il goal con una conclusione che grazia Pickford. Stesso copione al minuto 84, Mane’ solo davanti al portiere ma si divora ancora una volta la palla del pokerissimo, pochi secondi dopo Keane , stesso copione e palla clamorosamente fuori. Si resta sul 4-2, ma poteva essere 5-2 o 4-3, finale bellissimo. Al 90′ arriva anche il goal numero 5, Firmino si beve Holgate come un crodino e Wijnaldum raccoglie l’invito e segna il gol della “Manita”. Finisce cosi’ con i Reds sempre piu’ soli al comando e con i Blu in piena zona rossa.

Entrano in campo:

Siribe’/ Bernard

Calvert-Lewin/ M.Keane

Davies/Morgan Schneiderlin

Lallana/Jordan Henderson

Origi/Firmino

Alexander-Arnold/ Gomez