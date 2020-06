Napoli-Juventus: le probabili formazioni della Finale di Coppa Italia, secondo trofeo della stagione dopo la Super Coppa Italiana che ha visto la Lazio alzare la Coppa :

Napoli-Juventus appuntamento di Coppa Italia, una partita che vale un trofeo. Maurizio Sarri vuole alzare il suo primo trofeo con la maglia della signora, dopo aver perso la finale di Super Coppa contro la Lazio. Stesso discorso anche per Gennaro Gattuso che vuole mettere in bacheca il suo primo trofeo con la maglia azzurra. Poi tanti temi caldo, Maurizio Sarri che sfida il suo passato, Gattuso che ritrova la Juventus in una finale, le grandi sfide del passato, insomma questa sera, lo stadio Olimpico di Roma emettera’ il secondo verdetto della stagione, dopo la Super Coppa Italiana

Una sorte di rivincita quella di questa sera, infatti le due squadre in questa stagione, hanno gia incrociato i guantoni sul ring. Nel primo appuntamento la Juventus, vinse una partita pazza, da 3-0, a 3-3, passando per l’autogoal di Koulibaly, in pieno recupero. Fu invece vittoria la gara di ritorno allo Stadio San Paolo con Super Insigne che regalo’ al popolo azzurro la gioia della vittoria.

Da ricordare che il Napoli ha eliminato L’Inter nella semifinale, una gara decisa per la maggior parte , nella gara del Meazza con la magia di Ruiz, mentre la Juventus, ha avuto ragione del Milan nel corso dei 180 minuti con due pareggi, una “Signora” brutta che e’ riuscita a passare il turno con le milanesi che avrebbero meritato maggior fortuna.

Napoli-Juventus:Cosi in campo?

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. All. Gattuso.

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala, Cristiano Ronaldo, Douglas Costa. All.: Sarri.

ARBITRO: Rocchi di Roma.

ASSISTENTI: Paganessi e Alassio.

IV UOMO: Calvarese.

VAR: Irrati

AVAR: Schenone.

