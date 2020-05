Natale Giusti al “Bar di Magazine Pragma”

Natale Giusti giornalista della “Redazione di Vivicentro” e’ intervenuto come ospite durante il programma web della redazione di Magazine Pragma, ecco il suo pensiero:

La ripresa: Un protocollo sanitario poco sostenibile per i team di Serie B ed impossibile per quelli di Lega Pro. Il Ministro Spadafora sta valutando bene sulla situazione definitiva per quanto riguarda la ripresa. Ci sono molti punti neri sulla ripresa. La Serie B a quaranta squadre è una ipotesi molto vicina al fantacalcio come ha detto anche il Presidente Ghirelli. Se così fosse, si andrebbe a perdere il fascino della cadetteria e la Lega Pro diventerebbe un torneo semi-pro. Non e’ una opzione percorribile al momento. Ci saranno partite dove entreranno in campo vari fattori, quella fisica e quella ambientale causa stadi chiusi e tante squadre dovranno anche recuperare delle partite, come ad esempio l’Inter. Un altro fattore importante è quello climatico, in particolare al Sud. Il caldo sarà decisivo perché anche alle 21,00 di sera ci possono essere temperature elevate. In estate io ricordo la Coppa Italia al Romeo Menti, una gara con quaranta gradi e questo fattore non è da sottovalutare. La preparazione atletica sarà un’incognita per tutti e la tecnica farà la differenza.

Sul campionato di A: La rivelazione è stata sicuramente la Lazio, nessuno si aspettava questo grande torneo e con la ripartenza si giocheranno tutte le loro carte. Mi aspettavano una Juventus così ed anche l’Inter sta facendo bene nonostante il doppio stop di Roma. Anche il Torino può giocarsi il pot per la lotta scudetto. Come delusione sicuramente il Napoli, doveva essere l’anno della consacrazione di Ancelotti, ma cosi non è stato. Sicuramente qualche problema di spogliatoio ha inciso non poco. La gestione Gattuso è stata positiva e merita’ una possibilita’ per il prossimo campionato.

Serie B: Sulla questioni allenatori giovani, posso citare Fabio Caserta e Vincenzo Italiano, che hanno fatto benissimo offrendo un calcio frizzante. Sulla delusione sicuramente la Cremonese, la squadra ha investito molto, ma ha raccolto poco. A Livello di qualità di gioco mi ha impressionato il Crotone per le top. Mentre la Juve Stabia merita una citazione perché dopo una falsa partenza le vespe hanno dimostrato il loro valore con prestazioni importanti ed il merito va a Fabio Caserta che non ha mai perso la bussola. Per la promozione sarà lotta a due tra Crotone e Frosinone con una difesa di ferro, ma occhio anche al Pordenone che ha dimostrato di essere una matricola terribile. In corsa, parlo per i play out, attenzione alla Cremonese che non ha dimostrato grossi segnali di ripresa e le sorprese possono essere tantissime.

