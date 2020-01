Pisa-Juve Stabia, editoriale di StabiAmore, il Presidente dell’associazione culturale, Gianfranco Piccirillo, fa il punto della partita che ha visto le vespe pareggiare con un finale incredibile:

Pisa-Stabia: La squadra stabiese affronta una gara importante senza diversi calciatori, ma con il conforto di una massiccia presenza di tifosi al seguito in un’ Arena Garibaldi gremito, nonostante la pioggia. Caserta schiera subito il neo acquisto Provedel per l’infortunio di Russo e ripropone in avanti Mallamo e Boateng al posto di Buchel e dello squalificato Canotto. Nel primo tempo lo Stabia si limita a controllare il Pisa di D’Angelo che si rende pericoloso solo con un tiro di Gucher che colpisce la traversa e qualche azione dell’ ex Frosinone e Cremonese, Soddimo, con Provedel a fare buona guardia. Nella ripresa sale sugli scudi Masucci che crea qualche apprensione nella difesa stabiese, solida come nelle altre gare , nonostante l’infortunio alla testa di Troest e l’ingresso del bomber Marconi nel Pisa.

I maggiori pericoli però vengono dal sempre reattivo Lisi, ex stabiese che come sappiamo riesce a proporsi bene sia come ala che come terzino e che non risparmia energie fino alla fine, mentre Caserta inserisce contemporaneamente Rossi e Izco per Bifulco e Addae, provando il modulo con due punte vere. Purtroppo alla fine lo Stabia sbaglia l’ultimo passaggio e Di Gennaro, entrato per Boateng, tira debolmente impienserendo comunque Gori e invece Masucci in un’azione viziata da un fallo evidente su Calò riesce a dare il vantaggio alla squadra toscana che evidentemente sperava di fare bottino pieno con le vespe come all’andata, ma in questo periodo la ruota della fortuna gira in direzioni diverse.

Comunque la scelta di Di Gennaro di Caserta si rileva azzeccata perché bisogna dire che solo un calciatore con qualità tecniche adeguate poteva mettere la palla all’incrocio dei pali da fuori nell’ultima azione del recupero dove anche Provedel ha tentato la deviazione decisiva e quindi il pari va considerato un grande risultato, rispetto all’andamento della gara e soprattutto Di Gennaro vendica il gol ingiustamente annullato all’andata, meritandosi la conferma nella rosa. Ora con grande serenità si può pensare a recuperare uomini ed energie nella gara di domenica prossima al Menti contro il Perugia dell’espertissimo Cosmi.