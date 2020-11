Premier League: Uno Spettacolo nel segno dei bomber

Premier League, continua il divertimento e l’equilibrio nel campionato piu’ bello del mondo. Il Leicester e‘ il nuovo titolare del primo posto, ancora Vardy e Wolves battuto per 1-0. Chi sta iniziando a fare sul serio sono gli Spurs di Mourinho che battono il West Brom, decide nel finale l’uragano Kane. Insomma i due bomber stanno trascinando le loro squadre. A Proposito di bomber, torna Cavani agli onori della cronaca, El Matador tanto amato a Palermo e Napoli segna un goal della sfida tra Everton e Manchester United, vinta da i Red Devils per 1-3. Fernandes Bruno e’ il protagonista della gara che finalemente fa sorridere il suo popolo e manda nuovamente in depressione Carlo Ancelotti. Che stagione sara’ quella dei Toffees? Qualcosa di esaltante oppure il solito film delle ultime stagioni?

Il Big Match di giornata era sicuramente quello tra il Liverpool e Manchester City, la gara termina con una pareggio anche qui i bomber come Gabriel Jesus e Salah sono decisivi per la sfida, un pareggio che ad oggi serve piu’ ai campioni in carica. Ecco, abbiamo parlato di bel campionato ed in questo inizio chi si sta sicuramente divertendo e’ il Southampton che vince anche contro il Newcastle. Benissimo anche L’Aston Villa che batte l’Arsenal per 0-3 con Watkins eroe di giornata e migliore in campo.

Ride in Chelsea che conferma il suo ottimo momento di forma, periodo non felice per il Leeds che ne prende quattro a casa del Crystal Palace.

Se in alto puo’ succedere di tutto e si spera per lo spettacolo, in coda malissimo lo Sheffield United fermo ad un punto, il Burnley fermo a due ed il Wba fermo a tre senza dimenticare il Fulham a quattro ed il Brighton a sei. Una red zone che non decolla per il momento con queste squadre che stanno faticando moltissimo per uscire dalla zona pericolosa del campionato.

