Sarri e quella maglia della Juve Stabia di Samuele Romeo

Maurizio Sarri attuale allenatore della Juventus ha incontrato nel suo percorso da allenatore le vespe di Castellammare di Stabia. La carriera di Sarri,partita dalla gavetta ha avuto come uno dei suoi figli calcistici Samuele Romeo, ex difensore delle vespe che ha lavorato con l’allenatore delle zebre in diverse tappe della sua carriera. Samuele Romeo e Maurizio Sarri che hanno avuto un grande rapporto di stima reciproca e rispetto hanno a sua volta incrociato il loro cammino durante una partita tra Empoli e Juve Stabia in Serie B con Sarri in Toscana e Romeo a Castellammare. A fine gara gesti di affetto e Samuele Romeo racconta con orgoglio e gioia questa storia ” Sono orgoglioso che Mister Sarri abbia la mia maglietta nella sua collezione. A fine gara me la chiese ed io sono stato emozionato per questa richiesta. ” Storie di un calcio romantico di storie di compagni di viaggio.