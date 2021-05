Ternana-Juve Stabia, succede di tutto al Liberati

Ternana-Juve Stabia, allo Stadio Liberati per l’ultima della stagione regolare nasce una partita molto divertente e ricca di colpi di scena.

La Cronaca della Partita

Al pronti via Falletti spaventa Russo ma al minuto 12′ passa la Juve Stabia, frittata della difesa della Ternana e Fantacci scappa via e fa 0-1. Ancora Falletti che crea pericolo ma al minuto 30 arriva l’occasione dorata per i padroni di casa. Elizalde atterra Partipilo e per l’arbitro e’ calcio di rigore, dalla lunetta va ancora Falletti ma Russo vola e fa la paratissima. Ad inizio ripresa ci prova Vallocchia con un bel tiro dalla distanza. Celli sfiora il goal ed al 58′ arriva il meritato pareggio dei ragazzi di Lucarelli con Suagher. La partita e’ bella, Orlando entra ed approfitta di un altro regalo della difesa della Ternana e fa 1-2 al minuto 61. I padroni di casa non vogliono mollare e trovano il pareggio con Raicevic. Minuto 75′ e’ Danilo Russo da film degli orrori che regala il 3-2 a Raicevic con un errore grossolano. La partita e’ ricca di colpi di scena, Garattoni entra in area al minuto 80 e viene atterrato. Per il direttore di gara e’ simulazione, secondo giallo e cartellino rosso. Decisione davvero molto discutibile. Altro colpo di scena al minuto 86, rigore per le vespe e Luca Berardocco fa 3-3 dalla lunetta. Questa partita non finisce mai, Falletti pochi secondi piu’ tardi entra in area e calcia ma il palo salva Russo. Al 94 passa la Juve Stabia, palla in mezzo di Rizzo e frittata della difesa della Ternana che con autogol regala il vantaggio alle vespe.3-4. E’ l’ultima emozione della partita che dice ancora una volta Juve Stabia.

TERNANA (4-2-3-1): Casadei; Defendi, Boben, Kontek, Celli; Paghera, Salzano; Partipilo, Falletti, Furlan; Vantaggiato.

In panchina: Vitali, Laverone, Russo, Suagher, Ndir, Mammarella, Frascatore, Proietti, Ferrante, Raicevic, Torromino, Peralta.

Allenatore: C.Lucarelli.

JUVE STABIA (3-4-1-2): Russo; Esposito, Troest, Elizalde; Garattoni, Suciu, Vallocchia, Rizzo; Orlando; Borrelli, Marotta, Fantacci.

In panchina: Farroni, Mulè, Caldore, Lia, Bovo, Berardocco, Scaccabarozzi, Fioravanti, Cernigoi, Orlando, Guarracino, Ripa.

Allenatore: P.Padalino.

Arbitro: Costanza (Agrigento).

