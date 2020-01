E’ iniziato il calciomercato invernale con il Trapani Calcio che, è pronto alla rivoluzione sia in chiave societaria che in chiave squadra. Secondo le ultime news riportate dai Giornali (in primis Giornale Di Sicilia), il 9 Gennaio ci dovrebbe essere il tanto atteso CDA per stabilire, le nuove entrate societarie e il budget da spendere per questo mercato.

LA SITUAZIONE SOCIETARIA DIPENDE DAL FUTURO DI HELLER: LE ULTIME PER IL TRAPANI CALCIO

Nei scorsi giorni, secondo le news riportate dal Giornale Di Sicilia, è trapelata la notizia di un possibile licenziamento del Presidente Giorgio Heller. Il proprietario granata, Fabio Petroni, non è rimasto soddisfatto del suo operato e potrebbe decidere (sempre nel CDA) di licenziarlo per fare entrare nuove figure all’interno del Trapani Calcio. Come Presidente, si era pensato a Fabio Pace (Presidente della Camera di Commercio di Trapani) e come Vice Presidente Massimo Marino (Editore di Telesud). Al momento, non c’è nulla di ufficiale ma, dal clima che si respira, un cambio di rotta è necessario per Petroni che sta cercando soci a livello locale per salvare il Trapani.

ENTRATE E USCITE DOPO IL 9 GENNAIO?

Con l’immediato CDA, previsto per il 9 Gennaio, le possibili ufficializzazioni dovrebbero arrivare da quella data in poi. Intanto, sono i circolati i nomi dei giocatori che potrebbero lasciare il Trapani e le trattative intavolate dal DS Nember. In entrata, secondo quanto riportato dai vari giornalisti, si lavora per Rizzo del Catania, Kupisz del Bari e Muratore della Juventus U23. Invece, i giocatori che potrebbero lasciare il Trapani sono: Dini, Cauz, Minelli, Golfo e Nzola.