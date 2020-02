Un silenzio che avvolte fa male, ma avvolte no. E’ questo quello che regna in casa Trapani Calcio. Non tutti sono d’accordo di questo silenzio stampa imposto dalla società. Alcuni pensano che la situazione è abbastanza critica e si pensa al peggio; altri pensano che il silenzio avvolte serve per incominciare a fare i fatti perché la squadra, quando vuole, sa pungere.

SEDUTE A PORTE CHIUSE E A PORTE APERTE: LA SITUAZIONE IN CASA TRAPANI CALCIO

Sedute alternate tra porte aperte e porte chiuse per il Trapani Calcio. Sabato si va a Castellammare di Stabia. Una trasferta indigesta per la formazione granata che deve ritrovare la vittoria e l’identità, prima che sia troppo tardi. Una vittoria aiuterebbe la squadra, un pareggio e una sconfitta la farebbero sprofondare negli abissi. A proposito di giocatori, è stato assente Buongiorno che rientrerà nei prossimi giorni in gruppo. A Castellammare mancherà Pirrello per squalifica. Domani rifinitura e poi partenza per la Campania.