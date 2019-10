Chef Rino De Feo:”Torno in Italia per un grande progetto!”

Chef Rino De Feo:”Torno in Italia per un grande progetto!”

Lo Chef Rino De Feo, lo Chef Matto Stabiese, torna in Italia, questa volta per rimanerci. A breve inizierà un grande progetto eno-gastronomico

Dopo 13 anni vissuti in giro tra Indonesia e Cina, con tante inaugurazioni all’attivo e concept legati alle tradizioni della sua terra, lo Chef Matto Stabiese, Rino De Feo fa ritorno a casa, ma questa volta per avviare un progetto tutto suo e con imprenditori italiani, pronti ad investire sul suo talento cristallino.

“Una questione di cuore e di amore per la mia terra”

Gli chiediamo che sensazioni ha per il suo ritorno e lui ci risponde come un bambino che ritrova un giocattolo.

“Dopo 4 anni di Indonesia e 9 anni di Cina, torno per una questione di cuore e di amore per la mia terra, l’Italia. Torno perché mi mancano i suoi colori, i suoi profumi, mi manca il caffè al mattino al bar, la chiacchierata con il fruttivendolo, col giornalaio, la telefonata mattutina con Mamma.

Insomma, mi manca la mia vita, quella vita forse troppo trascurata, quella vita che ora merita il palcoscenico più bello: l’Italia.”

Capiamo che è una questione di cuore, di passione. E’ chiaro, che la sua terra gli manchi troppo, che gli mancano le situazioni del quotidiano. Proviamo a chiedergli qualcosa di più sul suo nuovo progetto e in questo caso diventa ermetico, ma ci concede qualche indizio.

“No, non posso per ora, ma diciamo che apro in Campania e che sarà un grande progetto. Qualcosa che racconterà anche dei miei viaggi e delle mie esperienze.”

Auguriamo allo Chef Rino De Feo un grande ritorno in patria e facciamo un grosso in bocca al lupo per la nuova avventura che sta per incominciare.

Alcuni scatti del viaggio in corso in Cina di Chef Rino De Feo