Assemblea Igersitalia 2019 – 20-22 settembre 2019. Napoli si prepara ad accogliere per la prima volta l’Assemblea Igersitalia

Comunicato stampa

“Napoli si prepara a ospitare l’evento Instagram dell’anno: la VII Assemblea Nazionale di Igersitalia. Le community di tutta Italia si ritroveranno nella città partenopea dal 20 al 22 settembre, accolti da Igersnapoli e Igerscampania.

Partener istituzionali dell’evento sono la Regione Campania e la Scabec, braccio operativo regionale per la valorizzazione dei beni culturali, che hanno creduto subito nell’importanza della promozione culturale attraverso i social network, in collaborazione con campania>artecard, il city pass per visitare Napoli e la Campania e viaggiare sulla rete di trasporti pubblici Unicocampania.

“L’ Assemblea Igersitalia, oltre ad essere un fondamentale appuntamento annuale per le decisioni operative e per la programmazione delle attività dell’Associazione, rappresenta un’ importante momento di promozione territoriale, artistica e culturale della città ospitante. Sono molto felice che quest’anno, per la prima volta, l’Assemblea si tenga proprio nella mia città. Grazie alle foto e ai video che gli Igers provenienti da tutta Italia condivideranno in maniera virale sui social, milioni di persone potranno vedere in tempo reale le bellezze che offre la città di Napoli.”

Per la prima volta sarà un museo ad ospitare, venerdì 20 settembre, l’Assemblea: il Museo Madre di Napoli, tra i più prestigiosi musei d’arte contemporanei d’Italia. La mattinata di sabato 21 settembre invece, sarà dedicata ai due tour alla scoperta della città: uno al Museo Madre e uno alle Catacombe di Napoli. Al termine delle visite i due gruppi si riuniranno per una tappa di street photography alla scoperta del Rione Sanità, il meraviglioso cuore della città, per vivere tutti insieme una vera e propria igers-invasione.

Sabato pomeriggio inoltre, sarà il momento degli attesi Igers Academy, un’importante appuntamento formativo aperto a chiunque voglia partecipare, con ospiti internazionali. Al Museo Madre saranno organizzati dalle 15 alle 17 un workshop in collaborazione con Facebook Italia e dalle 17 alle 18, Niko Melissano, responsabile della comunicazione digitale del Museo Louvre di Parigi, interverrà con un focus sulla comunicazione in ambito museale.

Domenica 22 settembre, come da tradizione, si terrà l’Instameet Nazionale aperto a tutti, con una caccia al tesoro fotografica. Dal 2011 l’Associazione è il punto di riferimento per gli utenti instagram italiani e gli amanti della fotografia digitale e mobile, Igersitalia è diventata nel 2013 Associazione senza scopo di lucro con l’obiettivo di promuovere Instagram come strumento di comunicazione visiva e soprattutto di aggregazione, riuscendo a coinvolgere diverse centinaia di soci, focalizzandosi sulla promozione del territorio attraverso tutte le community presenti su tutto il territorio italiano.

Oggi Igersitalia rappresenta la community Instagram più seguita al mondo ed è l’ unica ad aver ricevuto il badge di verifica da Instagram e Facebook. L’Assemblea Nazionale è inclusa in un programma di Scabec SpA – Regione Campania sulla comunicazione digitale dei musei e istituti culturali che si terrà al Museo Madre dal 20 al 21 settembre.”