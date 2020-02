Lezioni di Storia Festival – oggi, venerdì 28 febbraio 2020, ore 16.30 al Conservatorio San Pietro a Presentazione del volume “Storia della Musica e dello Spettacolo a Napoli. Il Seicento” . Cancellato l’intervento del Coro giovanile “Le Voci del 48” in osservanza delle direttive di prevenzione “Coronavirus”.

Comunicato Stampa

“NAPOLI È TUTTO IL MONDO” così si intitola l’incontro che la Fondazione Pietà de’ Turchini presenta venerdì 28 febbraio a Napoli, ore 16.30, al Conservatorio di San Pietro a Majella (via San Pietro a Majella, 35). Un appuntamento, dedicato alla musica ed al teatro napoletano del diciassettesimo secolo, che si realizza nell’ambito di “Lezioni di Storia Festival”, manifestazione ideata e progettata da Editori Laterza con la Regione Campania e organizzata dall’Associazione “A voce alta” con la Fondazione Teatro di Napoli – Teatro Bellini e SCABEC. Francesco Cotticelli, Paologiovanni Maione e Aurelio Musi, saranno protagonisti dell’incontro, in occasione del quale sarà presentato per la prima volta in Italia l’ultimo volume della Turchini Edizioni, “Storia della Musica e dello Spettacolo a Napoli-Il Seicento”. Un’opera miscellanea che indaga sugli aspetti più significativi di quella grande stagione teatrale e musicale, che ancor oggi si ritiene alle origini del mito di Napoli quale Capitale delle arti e dello spettacolo. Al volume ha contribuito con la sua prefazione il filosofo Aldo Masullo.

“Musica e teatro – si legge in una nota – sono, oggi come ieri, la sensibile cartina di tornasole di un mondo intero: un microcosmo che contiene lo spirito di un tempo storico e, dunque, costituiscono un mezzo straordinario per decifrarne cultura, gusti e mode”.

Il racconto degli studiosi si sarebbe dovuto alternare agli interventi musicali del Coro giovanile “Le Voci del 48” diretto da Salvatore Murru ma, in osservanza delle direttive di prevenzione e di contrasto al contagio da “Coronavirus”, la partecipazione dei ragazzi è stata cancellata.

Ingresso libero ad esaurimento posti, prenotazione obbligatoria.

