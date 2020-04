Corrado Lamberti, astrofisico, docente, divulgatore scientifico noto in Italia e nel mondo per il suo grande lavoro di ricerca e divulgazione, nonché per aver diretto con Margherita Hack le riviste astronomiche L’Astronomia e Le Stelle, si è spento all’età di 72 anni. Lo scienziato era ricoverato presso l’Ospedale di Gravedona (CO). Era rimasto contagiato dal Covid-19.

Giornalista pubblicista, Lamberti ha scritto numerosi articoli riguardanti l’astrofisica, la fisica delle particelle, l’astronautica, la storia dell’astronomia. Ha curato opere enciclopediche ed è l’autore di Viva Margherita (Sperling&Kupfer), un libro scritto in omaggio all’astrofisica toscana Margherita Hack con la quale lavorò fianco a fianco per oltre 30 anni. Nel 1999, l’Unione Astronomica Internazionale ha dedicato a Lamberti un piccolo pianeta, il 1985 TB1 che oggi si chiama 6206 Corradolamberti.

Corrado Lamberti: Il cordoglio del Sindaco

Il sindaco di Tremezzina, Mauro Guerra. “Corrado era un grande scienziato, uno studioso capace di parlare alla gente. Ma era anche un amico, un compagno di tante storie politiche, un difensore di libertà e democrazia. Sono affranto. Non appena vi saranno le condizioni, lavoreremo per dedicargli lo spazio che merita nella storia della nostra comunità, ma ricorderemo anche tutti i nostri concittadini vittime del virus”.

(Foto dalla pagina Facebook di Corrado Lamberti)