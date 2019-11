Se parliamo di attori italiani, sulla cresta dell’onda per adesso, non possiamo non parlare dell’attore/regista palermitano, Angelo Faraci, un’artista completo tutto fare, una macchina da guerra, che porta la Sicilia e i siciliani alle stelle dando lustro alla propria terra esportandola nel mondo fuori dai confini, ma dietro Faraci vi è ben altro.

ALCUNE STATISTICHE RIGUARDANTI ANGELO FARACI

In meno di 6 anni ad oggi dall’aprile del 2013 è l’unico artista italiano, secondo statistiche, che in piccoli/grandi progetti non si è mai fermato, lavorando ogni anno e dimostrando sempre il proprio potenziale sino a ricoprire oggi il ruolo oltre di attore/Regista, quello di Manager, produttore, tramite la propria Agenzia con sede a Palermo. Ad oggi è l’ancora cinematografica che lo vede ideatore, capo e fondatore, facendo parte del contesto di circa 300 associati in tutto il territorio siciliano formato da attori affermati siciliani, a giovani aspiranti attori, maestranze locali fino ad arrivare ad artisti che si vogliono formare nell’unica realtà che Angelo ha messo sempre in risalto con grandi progetti.

I GRANDI SUCCESSI DI ANGELO FARACI

Oggi Angelo Faraci è stato il caratterista, da grandi pellicole italiane a svariati programmi italiani Mediaset, Rai fino ai suoi film rimasti storici per il cinema e varie tv di distribuzione sul sociale. L’attore palermitano ha conseguito premi di grande spessore come la Targa d’argento e il festival la Clessidra. Mentre sono in corso le riprese del film Ciò Che non ti ho detto 3, arrivata alla terza stagione in collaborazione con la Rai e balzando da un set a un altro, Faraci è stato chiamato in causa a Roma, dove porta i ricordi più belli ed incancellabili dall’inizio della sua carriera,per ritornare come un uragano. Adesso il nostro artista cosa farà? E come si organizzerà? Lo scopriremo nei prossimi giorni.