Covid-19, vaccino entro Giugno 2021 – Il dottor Paolo Antonio Ascierto, oncologo dell’Istituto dei tumori “Fondazione Pascale” di Napoli che, insieme all’ospedale partenopeo Cotugno, ha avviato la sperimentazione del farmaco Tocilizumab sui pazienti affetti da Coronavirus, oggi in conferenza stampa, ha detto:

“Il Tocilizumab funziona sulla complicanza data dall’infezione, ma non agisce sul virus, quindi poter andare a colpire e addirittura prevenire il virus è ancora più importante”.

“Arriveremo sull’uomo a breve, significa a ottobre-novembre”

“Anche in questo campo stiamo cercando di sviluppare un vaccino con un progetto che non nasce dal nulla come Istituto Pascale siamo in collaborazione con alcune aziende e con una in particolare, la Takis, stiamo sviluppando un vaccino per il melanoma. Loro hanno questo vaccino che va a colpire la famosa proteina spike, quella che si lega ai ricettori per infettare l’organismo. Al momento stanno facendo lavori sul topo e si è visto che danno origine a un’importante quantità di anticorpi protettivi. Arriveremo sull’uomo a breve, significa a ottobre-novembre”.

Video

Ascierto: “Vaccino probabilmente per Giugno 2021”

Ascierto ha concluso: “A ottobre-novembre, come Pascale-Cotugno inizieremo in Campania la fase di studio per poter avere un vaccino a disposizione probabilmente per giugno 2021. I tempi non sono brevi, ma lunghi; ecco perché è ancora importante fare attenzione”.