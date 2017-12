Capodanno con Fiorella Mannoia

Sarà Fiorella Mannoia a tenere il tradizionale concerto di Capodanno nella centralissima Piazza Amendola, a Salerno. La bravissima cantante sara’ protagonista nella Citta’delle luci. Un evento importante per tutta la regione campania.

Fiorella Mannoia ( , 4 aprile 1954) è una cantante, attrice, conduttrice televisiva ed ex stuntwoman italiana.

Inizia la sua carriera nel 1968, distinguendosi nel panorama musicale italiano per il suo timbro vocale particolare e per le interpretazioni di pezzi di altri artisti. Ha calcato il palco del Festival di Sanremo cinque volte, riuscendo ad aggiudicarsi due volte il Premio della Critica. Nel 1992 ha ricevuto il Telegatto di Sorrisi al concorso “Vota la voce”. È la terza artista con il maggior numero di riconoscimenti da parte del Club Tenco, con sei Targhe Tenco al suo attivo, a pari merito con Ivano Fossati e Fabrizio De André, che la rendono la cantante femminile con il maggior numero di premi vinti in questa manifestazione. Il 2 giugno del 2005 viene nominata Ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica italiana dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi. Oltre alla carriera di cantante, ha avuto anche varie esperienze a livello recitativo.