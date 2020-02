Sale a dodici il numero delle vittime da coronavirus in Italia. Nella zone focolaio anche sei minori sono risultati positivi al test. Si tratta di bambini di 4 e 10 anni e di ragazzi dai 15 ai 17 anni . Al momento, il numero dei contagiati accertati in Italia è di quasi 400. Ai casi accertati nelle cinque regioni iniziali si sono aggiunti casi anche in Toscana, Trentino Alto Adige, Liguria, Sicilia e Marche.

Intanto la cittadina cinese ricoverata allo Spallanzani di Roma, così come il marito, è guarita. Inoltre, da oggi i tamponi verranno eseguiti solo sui soggetti sintomatici.

L’ultimo bollettino del Dipartimento della Protezione Civile

Conferenza stampa del 26 febbraio 2020 ore 12

Coronavirus, il messaggio del Papa