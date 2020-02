Cava de’ Tirreni (Salerno) – Attivato il protocollo per un presunto caso di coronavirus. Il piccolo paziente avrebbe tre anni. E’ arrivato all’Ospedale “Santa Maria Incoronata dell’Olmo”di Cava de’ Tirreni con febbre molto alta. Immediatamente è stato disposto il trasferimento del piccolo con ambulanza presso l’ospedale “Cotugno” di Napoli, specializzato in malattia infettive.

Coronavirus in Italia

Intanto in Lombardia, il 38enne di Codogno che aveva cenato con un uomo tornato dalla Cina, avrebbe contagiato anche la moglie incinta al sesto mese, alcuni operatori sanitari e pazienti ed un amico podista che avrebbe partecipato a diverse gare.

L’uomo si trova tuttora ricoverato in terapia intensiva in prognosi riservata e le sue condizioni sono ritenute gravi.

Le autorità sanitarie stanno cercando di ricostruire tutti gli spostamenti dei contagiati per limitare al massimo l’epidemia coronavirus in Italia. Con un’ordinanza del Ministero della Salute è stato disposto l’obbligo di quarantena “fiduciaria” domiciliare per chi torna da un viaggio in Cina negli ultimi 14 giorni; disposta anche “sorveglianza attiva” per chi è stato nelle aree a rischio con obbligo di segnalazione alle autorità sanitarie locali al proprio rientro in Italia.

Disposta la chiusura delle scuole a Piacenza e provincia; rinviate le gare di pallavolo di serie B e i festeggiamenti in vista del Carnevale; si invitano i cittadini ad evitare i posti affollati.