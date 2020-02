Il Commissario Angelo Borrelli, in conferenza stampa, ha fornito gli ultimi dati. Salgono a 821 i contagiati in Italia per il coronavirus. Il numero delle vittime sale a 21 (4 in più di ieri), mentre quello dei pazienti guariti ad oggi è 46.

“Il dato importante – ha detto – è che la metà dei contagiati (412) sono persone che sono asintomatiche, o con sintomi lievissimi e che quindi non hanno bisogno di ospedalizzazione. Sono in isolamento domiciliare fiduciario.”

Coronavirus in Campania

In Campania una persona della provincia di Benevento è risultata positiva. Si attendono le analisi dell’Istituto Superiore di Sanità per l’ufficialità. Se fosse confermata la positività sarebbe il quarto caso registrato in Campania.