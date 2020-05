Vincenzo De Luca show: Ancora una perla del governatore. Dopo “i cinghialoni” arrivano “i fratacchioni”.

Ieri Vincenzo De Luca era ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa. Ad un certo punto della diretta, il governatore della Regione Campania rivolgendosi al conduttore ha detto: “Anche io sono favorevole agli affetti stabili e sono convinto che anche lei, nonostante la sua immagine da fratacchione, abbia molti affetti stabili in giro per l’Italia”.

Fazio, colto di sorpresa, dall’affermazione del governatore, ha risposto:“Beh! Molti no, ne ho tre. Domani torno da mia moglie e dai miei figli, che non vedo da due mesi. Effettivamente domani vado da loro, naturalmente dicendo le orazioni lungo la strada”.

De Luca dà del “Fratacchione” a Fazio ed il web si scatena

Naturalmente non si è fatta attendere la risposta dei social; il video della diretta è rimbalzato ovunque e questa mattina c’erano immagini di Fazio vestito da frate sulle bacheche di tutti.

Fiorello, su Twitter, è stato tra i primi a commentare,.

E comunque c’è del “Fratacchionismo”#deluca — Rosario Fiorello (@Fiorello) May 4, 2020

Ora, a voler essere precisi, secondo il dizionario della lingua italiana la parola “fratacchione” indica un frate corpulento e tarchiato oppure un frate buono in apparenza, ma in realtà “traffichino”; in napoletano, invece, il termine “fratacchione” assume anche il significato più ampio di amico fraterno.

Il video (da Youtube)