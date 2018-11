Se la notizia fosse confermata rappresenterebbe un’autentica rivoluzione nel mondo della scienza. In Cina, lo scorso mese, sarebbero nate due gemelle con il DNA modificato, tramite una tecnica chiamata Crispr, in modo da renderlo resistente al virus dell’HIV.

L’esperimento

A sostenere la tesi è uno scienziato cinese di Shenzhen, He Jiankui, che avrebbe descritto l’esperimento in un documento della Southern University of Science and Technology della stessa città.

L’esperimento sarebbe consistito nel modificare il DNA di sette coppie per renderlo resistente al virus Hiv responsabile dell’Aids, intervenendo su un particolare recettore, il CCR5, cui si lega il virus. L’obiettivo dichiarato era quello di ottenere individui resistenti al virus Hiv. Quindi non creare nascituri per prevenire particolari malattie ereditarie, ma per cercare di far esprimere certi tratti, già posseduti da un numero esiguo di persone, che rendono l’organismo resistente al virus. Ma i ricercatori hanno dichiarato alla stampa che vorrebbero ottenere anche la resistenza al vaiolo e al colera.

Le ricadute etiche

Il documento, reso noto dalla rivista del celebre MIT (Massachusetts Institute of Technology), la “Technology Review”, riporta che l’esperimento è stato condotto con il consenso del comitato etico. Ma alcuni scienziati hanno denunciato l’impresa come sperimentazione sull’uomo. Infatti, il ricercatore autore dell’esperimento avrebbe dichiarato di avere alterato gli embrioni di sette coppie durante i trattamenti di fertilità, con una gravidanza giunta al termine. Durante l’esperimento, le modifiche apportate a un embrione non sarebbero andate a buon fine, e gli scienziati pur essendo a conoscenza che non erano state alterare tutte e due le copie del gene, avrebbero preso ugualmente la decisione di impiantarlo.

Lo scienziato ha affermato di “sentire una forte responsabilità, non solo di essere il primo, ma anche dare un esempio, di come sia possibile fare cose del genere, considerando la moralità e l’impatto sul pubblico” (fonte: Washington Post).

