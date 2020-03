Con i Fantastic Fiatella arriva “Er ballo della quarantena” un inno travolgente per esorcizzare il drammatico periodo attuale; i proventi saranno devoluti all’Ospedale Spallanzani di Roma.

comunicato stampa

“L’isolamento forzato diventa un grande ballo collettivo: da un’idea del duo romano FANTASTIC FIATELLA nasce “Er Ballo della Quarantena”, un inno travolgente e assolutamente ironico per esorcizzare il drammatico periodo attuale.

Chiusi in casa come la maggior parte degli Italiani in questo momento, i FANTASTIC FIATELLA, al secolo Emi Zapata e Luca Hunter, hanno cercato a loro modo di far sorridere le persone in questo momento così triste e surreale, dando vita ad un brano divertente, molto veloce ed incalzante dal ritmo latino in stile merengue, cantato completamente in romanesco. I due hanno quindi invitato amici sparsi in tutto il mondo a interpretare a loro modo “Er Ballo della Quarantena” filmandosi con il cellulare. Il risultato è un videoclip collettivo allegro e ottimista: un grande abbraccio virtuale che incita alla gioia.

Senza in alcun modo mancare di rispetto in una situazione tanto difficile, i Fantastic Fiatella invitano a tenere duro lanciando, come loro stessi dicono “un grido di fratellanza che unisce tutti coloro che credono nella leggerezza dell’amore”.

I proventi della vendita del brano saranno devoluti all’Ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma “Sappiamo che non è molto –commentano – ma vogliamo contribuire nel nostro piccolo aiutando chi in questi giorni ci sta dando davvero tanto”.

“Er Ballo della Quarantena” è prodotto da Max Dedo, polistrumentista, produttore e cantautore che da anni collabora con svariati artisti italiani del calibro di Max Gazzè, Carmen Consoli, Daniele Silvestri, Niccolò Fabi ed Elio e le Storie Tese.

FANTASTIC FIATELLA

I Fantastic Fiatella sono un duo romano formato da Emi Zapata (tromba, voce e percussioni) e Luca Hunter (trombone, voce e percussioni).

Polistrumentisti e cantanti si sono esibiti in Italia, Cuba e New Orleans riscuotendo ampi consensi.

Un mix di funk, electro pop, rock’n’roll ed elettro Cumbia, sono i perfetti ingredienti che rendono i Fantastic Fiatella una band unica nel panorama europeo.

Leggenda narra che, dopo un concerto a l’Avana sorseggiando mojito e tequila, il celebre poeta e pittore Andrès Borges li descrisse come i nuovi James Brown del 2050.

Un tripudio di electro funk che viaggia tra sud America e Balcani, fermandosi per un po’ a Rio De Janeiro e New Orleans….

Immaginate James Brown che festeggia il suo buon non-compleanno in compagnia di Miles Davis e Joe Cocker al matrimonio di Goran Bregović……!