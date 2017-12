Colpo di scena nella cornice politica floridiana. Durante il consiglio comunale odierno l’assessore allo Sport e Spettacolo Marco Carianni ha annunciato la presentazione per domani mattina delle sue dimissioni dalla carica. Una scelta legata anche ad alcune decisioni non condivise con con l’Amministrazione Limoli, la quale “Ha dichiarato apertura nei confronti del gruppo Gennuso che prima aveva invocato le dimissioni del Sindaco e adesso si prepara a rientrare in maggioranza.” Lo stesso Carianni con una nota ha poi specificato le altre motivazioni che lo hanno spinto al passo indietro:”Stamattina in Aula ho rassegnato le mie dimissioni da Assessore e mi sono astenuto dal votare questo bilancio di previsione, considerato che avevo chiesto, con tanto di atti protocollati, il vincolo delle somme dello stipendio che ho rifiutato pari ad Euro 9048,42, Luglio – Dicembre, a favore di tutti quei cittadini non occupati che volessero fare qualche ora di lavoro per la nostra città. Ma, di queste somme, nè tanto meno del relativo capitolo di bilancio vi è stata traccia! Nessuno aveva mai risposto ai miei atti. Si cambi atteggiamento. Preferisco fare il consigliere Comunale con le mani libere, rispettando tutte le persone che mi hanno manifestato la propria fiducia che chinare il capo di fronte ad un atteggiamento presuntuoso ed imperante!”. Sui social i cittadini hanno definito il giovane un esempio da seguire.