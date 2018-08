Riprendono le operazioni di soccorso

Si lavora questa mattina per la risalita di Stefano Guarniero, 33 anni, speleologo triestino, intrappolato da sabato, a 200 metri di profondità, sul Monte Canin nel Comune di Chiusaforte.

L’uomo è rimasto bloccato dopo una caduta di venti metri.

Guarniero si trovava in compagnia di alcuni amici quando è avvenuto l’incidente.

Subito dopo l’accaduto, le persone che erano con lui hanno dato l’allarme.

Sul posto sono intervenuti il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (Cnsas) del Friuli Venezia Giulia, oltre a quello di altre regioni vicine, nonché la Protezione Civile.

Disostruttori e cariche esplosive per soccorrere lo speleologo

Successivamente si è reso necessario anche l’intervento di una squadra di disostruttori che ha lavorato per allargare la cavità e permettere alla barella di entrare.

Guarniero presenta diverse ferite e fratture, ma le sue condizioni non sono critiche.

Tuttavia occorre tirarlo su con una barella.

I soccorritori contavano di poterlo liberare domenica sera.

Tuttavia, dopo il lavoro effettuato dai disostruttori, i soccorritori si sono resi conto che la barella ancora non passava dalla cavità.

Pertanto, la squadra dei disostruttori è dovuta nuovamente intervenire per allargare ulteriormente il passaggio con cariche esplosive.

Questa mattina iniziano nuovamente le operazioni di risalita; i soccorritori dovrebbero ora, dopo il nuovo intervento dei disostruttori, calarsi con facilità ed iniziare la risalita assieme al ferito.