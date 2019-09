Il Samara challenge, un fenomeno che fa discutere

Samara Morgan è una tenebrosa bambina dalla pelle diafana ed i lunghi capelli scuri che manifesta insoliti poteri paranormali. Samara, infatti, sembra in grado di trasmettere, con la propria mente, immagini allucinanti a persone e ad imprimerle sulle pellicole. Su questa sua capacità è incentrata tutta la storia della serie cinematografica The Ring.

La Moda di Samara, il Samara challenge, quella che sembra diventato il tema del momento con tanti avvistamenti in diverse citta’ Italiane. Dalla Sicilia, fino al Nord Italia, passando per la Provincia di Napoli. Un gioco, se cosi lo vogliamo chiamare che spesso finisce male. Nella provincia di Messina, un signore anziano, si e’ sentito male per lo spavento, a Roma, la “Bimba Indemoniata” e’ stata aggredita da alcuni ragazzi. Insomma un fenomeno che fa discutere. Ragazzine che si travestono di notte per gioco, la cosa potrebbe far sorridere ad halloween o Carnevale, perche’ in quel periodo ci si aspetta qualcosa che abbia a che fare con i film di paura.

Chi e’ Samara?

Samara Morgan è un personaggio immaginario femminile che compare nel film statunitense The Ring di Gore Verbinski del 2002, nel suo seguito The Ring 2 ed in The Ring 3. Il personaggio di Samara è basato su Sadako Yamamura, protagonista dell’omonimo film giapponese del 1998 e dei suoi seguiti, a loro volta basati sulla serie letteraria di Kōji Suzuki che parte con il libro Ring del 1991

Quando finira’ questo fenomeno che sembra diventata una moda che fa discutere e spesso non fa sorridere…